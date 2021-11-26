有一天A廟法師傳送Line訊息問：「有人要去德州 嗎？」我吃一驚，怎麼這麽巧？我才買好機票，再過幾天就要飛去德州休士頓 看女兒了。法師聽說我要去，好高興，因為我住的H市有座大廟，廟裡有尊地藏菩蕯要去A廟。法師說菩薩已經用塑膠膜好幾層包好，外面還量好高度做了木箱，木箱外還用鐵條繞兩圈，所以當作行李箱拖運應該沒問題。我到休士頓後送去C廟，再轉送A廟即可。

我去H廟裡請菩薩時，看到近兩呎高、用鐵鍊綁住的大木箱，很重不說，想到要丟進飛機行李艙，覺得不忍心。廟裡法師懂我的意思，說他看過菩薩是木雕，可以抱得動。如果我們不用厚重鐵鍊木箱，可以換成提袋提上飛機。

回家後，先生打開厚重木箱，找到家裡合適長度的運動提袋，袋子提手右邊綁上一條花布條，表示是頭部方向。提的時候，菩薩是躺著，任何有椅子的地方，就可將花布條方向朝上放在椅子上，這樣菩薩就是坐姿了。我們高興地替菩薩換了旅行包裝。

在機場 離開安檢時，咦？菩薩袋怎麼不見了？再回頭，看到高大非裔帥哥工作人員正隨手提起袋子走向檢查台。我趕緊向他招手說：「袋子裡是尊菩薩，請小心！」他很禮貌回答：「當然，我保證。」

打開袋子，帥哥拿出層層包好的菩薩，捏了又捏問是什麼質料？我和先生互看一眼，誠實回答：我們沒打開過，所以不知道。因為塑膠膜層層嚴裹，還用膠帶結實貼緊不易打開，他就說要拿刀上下直畫一道，割開外面包裝，檢查過裡面後再包起來。我繼續誠實回答：是加州廟裡師父包裝的，我們要送去德州另一個廟。

就在帥哥手起要割開包裹時，檢查台上的屏幕亮起來。哇！可以看透層層白塑膠膜的包裝，見到端莊的菩薩坐像，還可以看到木雕佛像的本色。我們終於看到菩薩真面目了！帥哥也同樣驚喜，相信我們了。於是他想了想，拿了測紙在塑膠膜外上下擦一圈，檢驗無毒品反應後，就很客氣放行了。就這樣，菩薩順利地和我們一起上了飛機。

這次與普薩同行有一件奇妙的事。先生和我常坐飛機去看兒女們，幾年來機票都是他有TSA Status，可以用快速安檢通道，我沒有，只好在一般通道排長龍，他必須在裡面等我。我每次「守法慢行」總是嘀咕抱怨。

沒想到這次遇到一位和氣女服務員，她印出我們登機證，居然「自動」問我們為什麼先生有TSA而我沒有？我當然就趁機抱怨說兩人都有Global Entry Card，為什麼我沒有TSA Status？她笑咪咪地問我Global Entry號碼，我趕快打開手機查給她，她打入電腦後，又重新印我的登機證，哇！有TSA了。根據她解說，其實我每次都可以告訴機場櫃台服務人員我的GI號碼而拿到TSA的。當然，我最好去SW網站打入這個號碼，一勞永逸，從此夫婦就可以一起在機場快速安檢通關了。我不以為是我自己運氣好，而覺得是菩薩的助力，非常感謝！