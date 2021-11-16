搬到位於南橙縣 的拉市小鎮超過三十年了。拉市夾在五號公路和太平洋之間，人口不足七萬，面積不到十六平方哩，方圓只有五英里，可是地貌豐富，有平地、有湖泊、有小溪、有起伏的小丘陵，也有稍高的小山脈。最令我嘖嘖稱奇的是，小小市區內，不同區域在同一時間的氣候可以是南轅北轍，差距極大。

一九九○年，我們搬到拉市位在小丘陵平台上的社區，我們的房子近丘陵高點，後院坐東朝西，可看到有湖泊的Regional Park，和稍遠處的小山脈。

住在這裡，可以感受到典型的南加 氣候，春天氣候宜人，May Gray和June Gloom讓早上的天氣灰暗暗的，十點多太陽才會露臉；七月到九月的夏天，白天溫度稍高，加上西曬，雖然每天有漂亮的落日夕陽，免不了要接受熱烘烘的晚上；到了秋天，氣候又恢復舒適宜人，一直到十一月才開始會下雨；冬天如果出太陽，白天很舒適，早晚和半夜會很冷，寒流來襲時，後院的小噴水池還可能結一層薄冰。

住了二十年，我們理所當然地覺得橙縣的天氣就是這樣子，沒想到二○一二年四月，我們搬到同在拉市的新家，雖然離舊家開車不到十分鐘，卻看到很不一樣的氣候型態。新家坐落在分隔南橙縣海邊狹窄地帶和寬廣鞍背山谷高約九百呎的小山脈上，我們社區位於面海這邊的山坡，這樣的地勢造就了新家和舊家截然不同的氣候型態，最明顯的是春末、夏天和初秋時氣溫的差異。這一段季節，南加州每天太陽高照，白天有一點熱，愈內陸溫度越高。下午時分，山上的新家和山下溫度相差常常超過華氏十度以上，而從山下開車到新家，才不過五分鐘的車程，來我們家拜訪的客人，即便夏天也要提醒他們帶夾克。

造成這麼大氣溫不同的原因有三：我們社區位在面海的山坡，直接面對涼爽的海風；新家海拔高約七百呎，地勢越高，溫度越低；另外一個原因是Marine layer，造成南加五月灰和六月梅的海洋雲層，籠罩我們社區的時間比較長，使日照時間變短，氣溫也因此留在低檔，即使是盛夏時分，大部分的白天最高氣溫都落在六十五到七十五度之間。

海洋雲層也造成幾個很不一樣的氣候景觀。我上班地點在爾灣，回家路上，往海邊的方向看，小山脈上空常常有一堵白白的雲牆，一路上都是艷陽高照，可是回到家，就會發現是陰天，或者有時候雲層很低，我們整個就籠罩在雲霧裡，加上海風吹動，雲就在面前飄動，宛如仙境。如果海洋雲層再低一些，比海拔七百呎低，更可以看到雲海。

從來沒有想過，在這人煙聚集的都市地區，竟然可以欣賞雲海日出和雲海落日。好幾次，我們去海邊，發現是陰天或者霧氣瀰漫，回到家卻是大太陽天加上美麗的雲海。雲霧仙境和雲海日出，以前只有在台灣 的高山上看過，而今在家裡就每年可以欣賞好幾回，真是開心。

在這個方圓只有五英里、海拔最高不超過九百呎的小鎮，同一個時間可以感受到夏天和春天，可以感受到大太陽天和雲霧天，甚至可以看到雲海，真的很奇妙。