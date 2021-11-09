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巴黎女人俏背包

卓慧臻

在倫敦當研究生期間，凡事從簡，兩個包交換著用，一是尼龍材質的高筒包；二是方形緹花小包。

高筒包圓形底部甚寬，足以裝下筆記或複印資料，碰到天冷多雨的季節，塞件毛衣和雨傘進去，游刃有餘。包的兩端繫著一條可抽拉的繩，收放自如，非常方便。城市生活免不了要以搭車、走路的方式，把食物和日用品如螞蟻般一點點運送回家，緹花小包適合斜跨在肩，雙手空出來提東西。因此，舉凡逛街、買菜、會友，我都離不開這兩個最佳夥伴。無奈，用了五、六年，內袋皆已破損，只好日日想著何時能找到替代品。

初到北京，看到許多漂亮的手工包，遺憾的是緞袋過軟，承重量不夠，放個手機下去就凹陷不成形，最後弄不清自己究竟是應該「惜機」，還是要「憐袋」？

暑假回加州旅遊時，碰巧認識一位住在芝加哥的巴黎女人，銷售自己設計的布包。她採用加州和法國進口的家飾布，材質和我第二個小包很類似。此人沒有店面，只靠家庭派對的方式口傳介紹，一年多來頗受歡迎。

她設計的包包針對性特別強，輕而易舉虜獲人心。新手媽媽找她做嬰兒尿布包，她就選用藍、白寬條的長方形圖案，讓媽媽在異味中聯想到大海，焦慮暫時得到舒緩。天冷了，老奶奶找她做購物袋，她就注入節氣幻想，大膽用深紅、暗綠的森林花葉緹花布，縫成半圓包，讓人看了彷彿能聞到肉桂、松果、樹皮屑等一切與秋冬相關的味道。

布包裡裡外外皆有收納車票、手機、筆、紙等大小不一的口袋，傳遞了女人日常生活的真實軌跡。有趣的是，她還以表層防水耐磨的沙發絨布做成雞尾酒晚宴包，粉、紫相間，亮麗吸睛，還不擔心沾上酒水、口紅。她笑容可掬，穿著剪裁合體的紅色連衣裙，梳著金色短髮，驕陽似火，流淌在她人生新的跑道上。這位巴黎女人當初可是為了愛情從法國移民到美國，儘管新夫婿是企業高管，生活無慮，她卻不想完全依賴先生的經濟來源。

曾經從事會計工作的她，到了芝加哥便嘗試轉行，因為她和前夫育有一子，正處青少年階段，即將來美團圓，她希望憑藉自己的努力開創新事業，支持孩子各方面成長。她相信唯有如此，方能為她的異國愛情，鋪墊更穩定的道路。我訝異，浪漫的巴黎女人也能如此面對現實生活的挑戰，她把夢想裝進手工背包裡，努力不懈地為兒子奮鬥，為愛情保鮮。

由於分住不同城市，我未能成為她的客戶，但是和她閒聊後得到不少啟發。回到北京，我選了一個馬毛的皮製手提包，不尋常的對角線隔層，讓空間使用更加彈性，符合了我工作的需求。偶爾看到花樣繁華的家飾布，便會記起這位美麗且務實的設計達人。

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