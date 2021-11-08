夫妻間磕磕碰碰在所難免，兩口子拌嘴鬥氣應屬家常便飯。我用以息事寧人的一個妙著，是以滬語的「拎勿清碰到想勿落」作結，藉以婉轉局面，避免面紅耳赤。「拎勿清」自是指對方不通情達理，而「想勿落」則喻我自己百思不得其解，只好勉強克制，和稀泥求過場。不過妻子堅拒此等解釋，倒過來說我這糟老頭是「拎勿清」，而她才是正而八勁的「想勿落」。問題是，我們該到哪才能找到個不偏不倚地明斷家務事的「包青天」？

比方說吧，在廚房洗碗，妻子總把水龍頭擰到最大限度，以至水聲嘩嘩、水花四濺。我忍不住進言，這都像尼加拉大瀑布了，何不擰小點，也可省點水。她解釋道，擰小了污水中的油膩容易滯留水管壁上，聽上去還挺在理。一旦兒女來訪，碗筷餐具必會多用幾副，妻子堅持要用洗碗機，我認為大可不必，我用手洗其實也可事半功倍；但她會說，洗碗機長期不用也要壞，不如經常開一下的好。

再說去後院澆花吧，她會把半桶水一股腦全倒入一個花盆中，很多水其實都從盆底立馬流之夭夭；我建議她不妨細水長流，慢慢滲透，她卻振振有詞地駁斥我說要澆就必須澆透。有一次她在一個花盆裡種下幾棵絲瓜種子，生怕我不小心會誤傷它們，就在這盆裡插一牌子，上面大書「有種」。我看後不免嚇一大跳，莫非這是要提醒我「帝王將相，寧有種乎」之硬道理？

講到洗衣服，儘管兩個人的衣服加起來常常不滿一缸，她仍然把我的和她的分開洗兩缸，生怕我的衣服會弄髒她的。難道我就真的如「近墨者黑」一樣不堪嗎？我心下當然不服。

到燒飯菜時，妻子把包心菜外面發青的菜皮毫不憐惜地剝了扔掉，我覺可惜，不是說粒粒皆辛苦嗎？片片菜皮也應在此列，於是把菜皮回收過來洗淨備用。這可好，妻子乾脆把發青的菜皮單獨煮了讓我享用，從此我家的菜譜上就有了「頭等艙」和「二等艙」之分。

周末時需開車去超市補充給養，妻子一定要在手機 上事先檢索谷歌 地圖，讓我循著她規畫的正確路線前行。結果走的全是羊腸小道，一路彎彎曲曲，還加上一個個必須剎停後重啟的停車標記，時間上反比走通衢大道消耗還多。我認為得不償失，妻子卻強調說，走當地小路可避免好多紅綠燈，倒也並非胡攪蠻纏。

推心置腹地說，有件事我不得不佩服太座的沉著冷靜。那天我戴好透明頭套後，勇敢地捅開後院一個比巴掌還大的馬蜂窩，因用力過猛，蜂窩沒掉入我事先設下的水箱中而飛落地面。我急於用鉗子把地上的蜂窩撿起來再丟入水箱，被妻子大力阻止。她給出個錦囊妙計，只用個空水桶把地上的馬蜂窩給整個罩起來，操作簡易方便，使我避免了被猶鬥的困蜂再次螫傷的可能。

說了半天，到底誰應戴上「拎勿清」或者「想勿落」的帽子？心明如鏡的讀者恐怕能得出公正結論。或許，夫妻間的爭端根本就無須尋求你是我非的末日判決，因為真理未必總在某一方。

中國 人向來推崇以和為貴，何況我們夫婦的目標是百年琴瑟，又何必錙銖必較？樂聖貝多芬作過一曲「致愛麗絲」，音調輕快明朗，活潑跳躍，我嘗試把「拎勿清」填入此曲開首樂句，結果變成「拎來拎去拎勿清，」吟唱後頓覺心中舒暢，也就不再「想勿落」了。