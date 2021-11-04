有個「福無雙至，禍不單行」的說法，我近日的遭遇似乎有點「禍不單行」，走背字的味道。

為參加老年協會周年慶線上活動，我忙於為群裡準備製作視頻節目。正在有點焦頭爛額時，一天早上發現電腦處於「半身不遂」狀態，點擊一個文件或窗口時，很難打開，偶爾打開又很難關上，或者根本就沒有反應。無奈伴隨著焦慮的我，終於捱到晚飯後在電話視頻中向女婿諮詢解決辦法。按他的指點採取了一些措施，都沒有效果，於是約定第二天中午帶著電腦到他家去。

第二天我提前到了他家，見十三歲的外孫正在興奮地打遊戲，上去就把他抓到我的電腦前，讓他看看是怎麼回事。他試了試說，可能是鼠標沒電了，換上新電池還是不行，又去把他媽電腦的鼠標拿來一試，電腦一下子就活了起來。孫子說：「姥爺，是鼠標壞了。」我大大誇獎了孫子一番，轉身就去沃爾瑪 超市買鼠標。

車開上超市樓上停車場下車時，順手就將進停車場墊手壓按鈕取停車卡用的手紙，連同停車卡，一並撕碎扔進垃圾桶。等買了鼠標回到車上時，才意識到犯了一個既可笑又可氣的低級錯誤。沒了停車卡，我無法用英語面對著冷冰冰的機器解釋原由，放行我出去。只好求救了，一個電話把正在睡午覺的一位懂英語的老年朋友叫起來，這才解除我的困境。

回到家拆開鼠標包裝，裝上包裝附帶的電池試驗鼠標，不出現光標。換上自己的電池，照樣不靈，既弄不清也無法解釋其原因，只好去退貨。退貨後離開沃爾瑪又去BEST BUY，選了一個價格更高的鼠標，一試非常好使。

可是又出現一個根本就想不到的問題，鼠標缺少封閉電池倉的蓋板！翻看說明書上的圖解，明明是有蓋板的，於是立即再次退貨。我手指發票上的時間，告訴女受理員這是在半個小時前買的。又手指圖解給她看，她似乎拿不定主意，到後面找來一位男士，我又給他指看發票時間及圖解，他立即辦理了退貨。

接著又買一個相同的鼠標。吃一塹長一智，當結帳員要往袋子裡裝鼠標時，我制止了他。並當著他的面在他疑惑不解的目光下，當場拆開包裝，檢查有沒有蓋板。經驗證無誤，才要了袋子裝進鼠標走出商店。

我不在乎結帳員是怎樣看待我怪異的舉動。這兩天所發生的一連串奇怪的差錯，給我造成精神上的折磨，只有我自己知道。