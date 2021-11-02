植物開花的目的是傳宗接代，而花朵顏色以紅、黃、白、為主，是否容易比較吸引昆蟲來傳粉就不那麼清楚。至於紫色花朵，人們最容易叫出名字的是薰衣草，面對大面積的薰衣草田，人們會有一種奇妙夢幻的感覺。

至於可以生長成為一片紫色天空的紫藤花（Wisteria），一般人印象並不深。它是屬於爬藤類，生長期間，主幹細長無法支撐本身漸漸變粗的重量，必須不斷長出藤條向四面八方伸出，只要是附近的樹枝或木架，皆會牢牢地用自己的觸鬚緊緊纏繞住。等自己的枝幹變粗固定在附著物後，繼續伸出觸鬚往前伸出找尋新的領地。

多半家庭會在花園內適合的地方搭一個高過頭頂的木架子，讓紫藤自由生長，假以時日，幾年或上百年的日子，必定會生長一座紫藤花朵的架子。每到花季來到，散步在花架之下，在飄舞的紫藤花包圍下，會有一種在紫色夢幻的感覺。

三月份，洛杉磯 的春雨剛剛過去，成串的紫花等不及一個勁地探頭而出，一周不到，滿架子上都開滿了數不清的紫花。每串長度長達一呎，新露出的花呈粉紫色，一周後呈正宗紫色，少許淡淡的花香吸引不少蜜蜂光顧。等到紫色花朵全部長出之後，新綠色的嫩葉子才探頭而出。

由於這種紫藤纏繞能力特強，對於附近其他植物會產生絞殺的作用，一般家庭如果空間不夠寬敞的話，最好不要種植。

洛杉磯北緣安琪兒山腳下有一座小市鎮Sierra Madre，這一帶算是有歷史的區域，住家房子可以說是老舊、古樸、小巧、安靜、平凡，沒有一點特色。

早期某一家人種了一棵紫藤花，一百多年換過幾代住戶，都沒有對它動過刀斧，反而修建一個牢固的花架，供百年老樹無限自由延伸擴張。如今花架範圍占地有一英畝，總重約達兩百五十噸，它還是經過金氏世界紀錄認證的最大開花植物呢！市政府百多年成立時，將此紫藤花選為市花。

大約二十年前，這漂亮的花架還是免費讓賞花人參觀，後來每年三、四月份花季來臨時，參觀的人數太多，經常會擾亂附近居民生活。不記得從哪一年開始，市政府接管賞花事項，乾脆擴大辦理。目前每年都舉辦一個紫藤花節（Wistaria Festival），封兩條街，設置百餘工藝攤位，包括賞花、文藝表演、園藝用品、手工服飾、小首飾製作等等，少不了有小型樂隊做一些即興表演。市政府為了辦理一個完美的集會，出售門票也是無可厚非之事。

我家靠地界柵欄邊是一段緩上坡地種有一棵紫藤花，是多年前從友人家剪一枝，隨手插在土裡，也沒多加管理或施肥，靠冬天雨水幫忙養活的。木架是用以往修剪樹木時留下來的原木樹枝，粗枝做縱，細枝為橫，搭造成一座剛好可供兩人併行的隧道，廢物利用，一舉兩得。如今十年過去，小巧的紫藤花隧道長度已達二十呎，每到開花季節友人來訪，這裡可以算是女生打卡取景必到之處。