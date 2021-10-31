鄰居的門口放了兩個又大又黃的南瓜，時值深秋，轉眼間萬聖節 又到了，好像條件反射一樣，心裡念叨要去超市買點糖果，以便晚上有小孩上門Trick or Treat。

一直到了萬聖節這天下午才專門去超市買了糖，六塊錢買了一大包，足有三磅。這是我們在Tracy的第一個萬聖節，不知晚上有沒有小孩上門要糖。

記得十年前剛搬家到Hayward的時候，第一次過萬聖節我也準備了糖，晚上有人按門鈴，兒子慢條斯理地去開門，等他半天才打開門時，人家早就走了，由於慢待就好像得罪了周邊的大人和孩子一樣，從此以後的萬聖節再也沒人上門討糖了。

年復一年的萬聖節，我們小區幾家人的門前都是這般清凈，那些盛裝的孩子們就打小區門口過也不會進來。為什麽呢？我一直沒有弄明白，心裡結了一個疙瘩，平白無故地覺得有些失落。

儘管知道不會有人上門，但每年萬聖節我都或多或少地準備了糖果，心裡隱隱希望有人上門，始終沒人來。別人也許不會在意，可我總是心懷介意。最早在Fremont住家時，那樣的破房子也有小孩來呀。用中國 的思維邏輯講，門可羅雀，門楣就無光，家門不興旺啊！好像我信這個。

前年秋天，下班到家後才想起今天是萬聖節，明知道沒人來但心裡不踏實，萬一呢！執拗地去了旁邊的雜貨店，沒買著糖果，卻買了一大包動物形狀的兒童餅乾，心想如果有小孩上門，沒有糖給點餅乾也好。第二天起來，還是一大包餅乾放在門口原封沒動，家裡沒小孩誰吃啊？結果這些餅乾便宜了家裡的小狗，牠們可喜歡吃了，一連吃了好多天，過了一個快樂的萬聖節。

曾不只一個人告訴我，他們不喜歡萬聖節，他們通常都關燈裝作家裡沒人，不想別人來打攪。我心想怎麼會這樣，真是光腳的惦記穿鞋的，穿鞋的又嫌鞋咯腳。

現在我們搬離了原來的地方，來到了陌生的Tracy，心想到了新居，萬聖節應該有人上門了吧？可是太湊巧今年萬聖節遇上了新冠大流行，人人都保持社交距離，應該不會有人上門Trick or Treat了。

買來的糖放在門口，入夜，特地把門庭燈打開，平常日子不在意門庭燈是否會開。剛吃過晚飯就有人敲門，趕快開門，有一戴面具的小孩站在門口，嘴裡說著什麽，我急忙戴上口罩 ，捧起一把事先準備好的糖，熱切地放進小孩的紙袋裡。小孩祝我節日快樂，很開心，轉過身又抓一把糖塞給他，好像要彌補這十幾年沒有送出去的糖一樣。小孩肯定會詫異，他很禮貌地道謝離開了。

接著又有幾撥孩子上門，單獨來的女孩還有家長陪同，這個陪女兒的父親好像是中國人，昏暗的燈光下看不真切，真想和他拉幾句家常。要知道，在這個偏僻的小鎮裡碰上一華人不容易，搬來這裡一年了，沒有遇見一個講中文的。

今夜我家的門鈴頻繁響起，好熱鬧也好興奮，小孩大人來來去去，不是戴面具就是戴口罩，反正看不清是人還是仙，但不管是哪路神仙來的都是客。十幾年來無論在哪裡，我家的門前從來沒有如此熱鬧過，看來搬家是搬對了。