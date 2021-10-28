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戶外樂團

邱瀟君

溫室效應造成的高溫，把人們留在冷氣室裡難以動彈。悶不過，拉著女兒開車在路上閒逛，看到有戶外樂團表演，興奮地要女兒停車，不停驚呼：「好有意思，媽媽最喜歡這些了。」

女兒容忍地說：「知道妳最喜歡。」因為啊，這是我們小時候沒有見過的情景，只有在美國電影中看得到，所以這個應該就是我的美國夢吧。

「難道你不喜歡嗎？」我忍不住問女兒。女兒說：「我的喜不喜歡是以表演者的程度做標準，不是胡亂喜歡的。」寶貝，妳有妳的高要求，我有我的隨遇而安，我們各自玩耍吧。女兒放我下車，她自己去閒逛。

我興奮地坐在太陽棚下臨時擺起的椅子上，聽著不懂的「外國歌」，忍不住細細打量起這四個表演者。

四位白人男士，主唱兼Keyboard、鼓手、兩位吉他手頭髮都已花白，汗水和笑意一起鋪陳在皺紋間。

大概是小區辦的啤酒節，觀眾人手一杯啤酒，握著嚴夏中的冰涼，也握著疫情微釋中難得的輕鬆。大家情緒高昂，掌聲不斷，是個歡樂的情景。讓人忍不住跟著哼唱，嘴角揚起夏日美酒的醇香。哼唱間，我突然想到，台灣，我的故鄉，在我離開前好像從沒有過這種路邊娛樂的場合。

記憶中的演奏，似乎只有苦學成功，表演整齊、一票難求的廳堂演奏。貧困的童年，想看那種演奏，不但不敢奢想，連想都不知道如何想起。記憶中的演奏，就只有媽媽口中的故事：「雪兒的爸爸瞎了，雪兒沒有媽媽，每天晚上，爸爸吹著笛子，她牽著爸爸到處找表演的地方，唱幾首歌，換一點錢。」遙遠的童年好像有過綿綿的笛聲。是真的，還是只是窮困環境中的媽媽，為我們編出來的床邊故事呢？

兩個在美國長大的女兒，曾經坐火車到鄰州聽心儀的歌唱家表演，還非常自豪地告訴我：「媽媽，妳會以我們為傲的，火車票加上旅館錢加上票錢，比在我們自己的城市觀賞還要便宜，我們多會算計啊。」當時聽著只覺得好玩，而這一刻，坐在戶外樂團中，我突然了解，我從未曾在故鄉坐下來聽過一場演奏呢。

炎炎夏日，這四位努力的表演者，他們的生計又是如何呢？裝小費的箱子只有一張紙鈔和幾個硬幣。他們會說給孩子怎麼樣的床邊故事呢？

九十八度的高溫，遮陽棚下，我吹著熱風，靜靜流下了兩行眼淚。我不知道，這淚為何而流，是為雪兒和她瞎眼爸爸的笛聲？為眼前的演奏者？還是為當年那個從沒有聽過任何一場演唱會的小女孩？

輕輕在小費箱中放上一張紙鈔，我對演奏者點點頭，微笑，轉身走開。也許他們今晚桌上的話題，就是那個奇怪的、莫名其妙哭紅了眼的東方女子。

美國 高溫 台灣

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