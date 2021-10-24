多年前一位同事M決定提早退休 ，那時他們夫妻才五十幾歲，兩個女兒已成家，他們賣掉大房子，將出租的一棟小房子收回自住。那時我們的小女兒尚在讀小學，退休還是遙不可及的未來，對M夫婦大房換小房的決定點頭稱是。是啊，孩子們長大離巢了，兩個人何需住那麼大的房子？退休後收入減少，自然應該節流。

另一對好友夫婦，也是剛步入知天命之年，便賣掉一座豪宅大院，搬入一棟坐落於市中心臨海的豪華大廈，居住面積雖然小一些，但能享受臨海城市的生活，他們非常滿意由大換小的安排。

光陰荏苒，先生年初退出職場，展開期待已久的退休生活。他先上網買了一部寶藍色美麗的特斯拉 夢想車，接著開始著手賣屋。親友聞之我們要換房子，都非常贊同：「哦，退休了，想換小一點的房子吧？」聽到我們想換大，紛紛表示反對。女兒也憂心忡忡地一再來電詢問：「爸爸，你確定嗎？」親友們苦口婆心地相勸：「換大房子要多付房產稅，划不來！」我原本也很猶豫，不過一向支持追夢：「好，我支持你去尋找夢想屋！」有了枕邊人的贊同，先生大為振奮，立刻著手換屋。

將現住屋內外全部翻新，數月後大功告成。一個美麗的四月天，我們的房子上市出售，我和先生有家歸不得，就像把心愛的女兒送去相親，心中又是焦慮又是牽掛，不知是否能快快相中一位如意郎君？

我們的「房子女兒」很爭氣，展現最美麗風姿，第一天就相中如意郎君。買家青年對房子女兒一見鍾情，抱著非卿不娶的執著，獻上聘金 （訂金），要求十天內成婚（成交）。我和先生萬分欣喜房子女兒有好歸宿，也惶恐在這賣方市場的時期，短時間內買到中意的房子將是極大挑戰。

在近郊一個美麗寬廣的大社區尋訪新屋，看的第一棟房子，坐落於一個住宅小區的短街近底端，車道和庭園沿著圓環的圓周以優美的弧線伸入，房子的正面是暖灰的木板窗台，三面鑲著米白木框的小窗，側面的窗台則是兩面磚牆，顯得十分古典雅緻，窗前種著一排雪白的冰山玫瑰 。

沿著石板地走入前庭，房子中心是城堡式的圓弧磚牆，兩側是大片的玻璃門，屋內設計裝潢典雅，家具擺設很有品味。

尤其中意的，是樓下有一間大房間，正好做我們的辦公室和我的畫室。後院有烤肉台和壁爐，種了茶花、繡球花、木蘭花，還有兩棵我們最喜愛的楓樹。啊！真的找到了夢想屋。

幸運之神再度降臨，金棒一點，夢想成真，我們成了夢想屋的主人。

晚春搬入新居，傍晚出門探訪環境，社區坡地起伏、花樹成蔭，春意盎然。街道兩旁的藍花楹行道樹正值花季，滿樹開滿藍紫的花朵，像朵朵紫色雲霧綴在天空中，花瓣隨風飄落，淡紫的花雨灑在步道 和如茵的草坪上，讓我想到「桃花源記」中的兩句：「芳草鮮美，落英繽紛。」

當屋外吵雜的車聲變成悅耳的鳥叫，心中的世界變得清靜寬廣；換了一個新環境，生活變得新奇有趣，這次換大的改變，感覺心靈世界也變大，生活更加豐富了，我們找到了適合自己的桃花源。一個美好的改變，在我們人生的初老。

人生規畫並無一定的邏輯，正如追求夢想沒有年齡的上限。換大、換小，或不換，是個人的選擇，如人飲水冷暖自知，感到幸福、自己喜歡就好。