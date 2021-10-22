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亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

寸草心

雅卿

朋友的母親年紀大了，生活漸漸有所不便。為了更好地照顧母親，十幾年前，朋友夫婦在辦公樓附近買了公寓讓母親居住，請了三位看護輪班，二十四小時照護老人家的生活起居；朋友上班時時過來探視，周末假日也常帶母親回郊外的家走動一下。母親喜歡熱鬧，朋友時常帶母親上館子或邀親友一起餐敘，看著母親吃得開心，是世間最快樂的事。

朋友對照顧母親的看護阿嫂均以禮相待，十分客氣，逢年過節禮品紅包非常周到，以此來感謝她們的辛勞。看護阿嫂也細心照料母親的飲食起居，每日幫母親梳理整齊，保持家裡乾淨舒適，陪伴外出也時刻不離，保護母親的安全。傳聞中老人被看護欺負之事時有發生，而母親能得到妥善的照護，朋友夫婦覺得十分慶幸。

新冠疫情大流行，為免驚嚇母親，沒讓她知道疫情之事，她不知道外面的世界起了翻天覆地的變化。朋友依舊時時陪伴母親吃個早餐，噓寒問暖。母親話語不多，有些迷糊，但看到兒子戴著口罩進來，有時會說：「外面天冷喔！」看到阿嫂戴著口罩，會說：「有灰塵哦！」

母親一百零三歲了，因為疫情，不能帶她出來走動，一年半沒下樓，身體老化嚴重，無法走路，只能坐輪椅，視力聽力越來越差， 認知也退化，有時連兒子都認不得，有時會問媳婦怎沒來？但媳婦來了，她又問「妳是誰呀？」母親狀態每況愈下，朋友憂心忡忡。

疫情解封，朋友的心願要帶母親回一趟郊外的家，在那裡母親與他們有很長一段快樂時光。六月初，一個陽光的周末，朋友決定執行這項重大任務。

先要為母親做好防護措施，替母親戴上口罩，母親說：「天冷哦！」朋友告訴母親：「我們回家一趟。」因為母親無法站立，在看護協助下， 古稀之年的朋友撐住自己，彎腰半蹲揹起母親放上車。到達家門口時，晚輩一一上前歡迎祖奶奶，大家戴著口罩，祖奶奶說：「風大喔！」她看著晚輩，帶著慈祥笑容，滿臉欣慰。朋友夫婦陪伴母親在家中奉茶，母親愣愣看著四周，默默無語，不知她能找回多少記憶？

母親身體太過虛弱，朋友不敢讓她打疫苗，怕她承受不起副作用。朋友不敢帶她上醫院，怕她被感染，只好拜託醫生來家看診。朋友捨不得將母親送進安養院，他知道在那裡母親會很孤單。母親越吃越少，有時甚至不肯進食，醫生來檢測，母親只剩皮包骨，朋友淚滿襟。

「哀哀父母，生我劬勞」，想起母親一生的辛苦，從大陸到台灣，追隨父親，帶大他們兄弟三人，如今母親已是風中之燭，奄奄一息。「父母之恩，昊天罔極」， 朋友「出則銜恤，入則靡至」，人子之心，惶惶不可終日。

最慶幸母子緣深，天倫之樂久長，相對住在外州的兄弟只能抽空短暫陪伴母親，他覺得無比幸福。母親個性溫和善良，氣質高雅端莊，身教言教深深影響著他。想起有一年開春，母親提起到瓊斯海灘走木板道，母親興奮踩在未融的冰雪上，不畏嚴寒，此景激勵著他，凡遇困難，不要退卻。朋友說母親是家中的老菩薩，他時時感恩。

朋友祈願，願母親能在睡夢中安然走完此生，不要有絲毫痛苦。

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