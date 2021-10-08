疫情 中宅在家，微信 上朋友們時不時提到自己體重增加的事，有的增加了兩公斤，有的增加了五公斤，最多的增加了十公斤。我有一段時間沒量體重了，聽他們這麼說，也搬出塵封在角落裡的體重計量一量。站上去一看，體重不僅沒有增加，竟然還減少了。我不信，又站上站下了好幾次，指針穩穩地停在一百二十磅，就是五十四公斤，這是我十多年以來的最低數字，接近我三十多年前的體重。怪不得近來衣服穿上覺得比以前寬鬆，還以為是布料洗多了纖維鬆弛的原因呢。

這些年來我也努力減肥，節食啦、運動啦、一六八斷食啦什麼的，從一百三十多磅減到一百二十多磅，然後就巋然不動了。大家都說剛開始好減，越減到最後越難減，只好草草收兵。

疫情期間也無心減什麼肥。不知怎的，有心種花花不開，無心栽柳柳成蔭，意外減了這難減的幾磅，而且還是在大家普遍公認的宅家增肥期。

自己覺得可能是由於我每天做操的緣故。因為我不想老在家裡啥事不幹，每天懶洋洋打不起精神來，就自編了一套健身 操，盡量顧及到身體各部分都能活動到。天天起床就做，全套做完大約一個多小時。

其中有一些是大家口耳相傳的動作，比如俯臥兩頭起、仰臥兩頭起、平板支撐、拱橋式、腹式呼吸、腿越頭頂觸牆。有一些是自己創造的動作，比如手心腳心相對拍打；身體翻轉四個方向，每個方向都向上抬頭抬臂抬腿；又比如，向空蹬輪動作。這些動作雖然簡單，做起來並不輕鬆，熱得我忍不住擦汗，就是天涼季節，也只能身著背心短褲。

特別是蹬輪動作。這個動作取仰臥，上身微抬起，雙臂前後大幅擺動一百八十度，雙腿向上做大幅蹬輪動作，同時相應曲伸手腕、腳腕，做一百次三組。這個動作比較累，做完還得喘息一陣子，但是有意外收穫。

今年初，莫名其妙地，我忽然得了扳機指，左手大拇指不能自主伸直或彎曲，要用另一隻手幫忙才行，半年也沒好，說是手術才能治癒。開始做蹬輪動作後幾天，左手大拇指就有明顯改善，兩個星期以後就不藥而癒了，很神奇。

這次不知不覺的減重，我想應該也和做健身操有關。因為健身操有效活躍了全身各部位，疏通經絡，加快了新陳代謝，日復一日，就自然減少了脂肪，降低了體重，只不過是我自己沒有注意到而已。

一操幾得。我馬上把這個體會告訴了我的朋友們，他們一個個摩拳擦掌，躍躍欲試。