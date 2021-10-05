一九七七年，中國恢復文化大革命後的第一批高考 ，我和丈夫成了這一屆的大學生。上大學前，我是一名在職員工，先生是名知青，我們和同學一樣，每個人都可以說出自己獨特的高考故事。

那時班上年齡最大的已經三十多歲，最小的只有十六歲；有的同學已經是幾個孩子的家長，有的連什麼是戀愛都還沒想過；有的同學帶薪學習，有的拿助學金讀書；有的同學成熟練達，有的年少氣盛。年齡差別之大，人生經歷之不同，我們就是這樣在同一個班裡上課、讀書、學習，共同生活了四年。

而我們也是最珍惜這來之不易的機會，早上比誰更早起床，晚上比誰更晚睡。校園裡隨處可見手捧書本的人群，可聽到琅琅讀書聲，大家都想把荒廢的青春補回來，把耽誤的時間趕回來。

我們入讀的這所大學，前身就是聞名世界的「國立西南聯合大學」。抗日戰爭時期為了保存實力，躲避戰火帶來的損失，北大、清華、南開的師生們不遠千里，落腳在西南邊陲雲南省昆明市。這所大學在昆明八年，培養出兩位諾貝爾獎 獲得者、五位最高科技獎獲得者，和八位兩彈一星元勳，還有一百七十一位兩院院士和一百多位人文大師。

我們繼承了先輩們的刻苦努力鑽研精神，在這個校園開始了四年的大學生活。有美國 老師教學，有開放後的禁書可讀，有讚美青春和愛情的歌曲可以唱。

也就是在這個校園裡，我遇到我的丈夫，在這所校園裡牽手漫步月光下，我們由同學戀愛結婚生子，畢業後，又先後到美國留學。當我有幸坐在美國大學的教室時，我心情久久不能平復，幾年前誰曾想，我們會有如此美好的時光，能夠得此機會。

之後我和丈夫共同創業，我們同舟共濟，翻爬在油鹽柴米中，養育著兩個孩子，照顧著我們的小店生意，胼手胝足，守護我們共同的家園，一步步走到今天，不離不棄。那是相互的理解，相互的包容、信任，還有對彼此的愛。

我最離不開的是他，最該感恩的也是他，因為他會體貼照顧我，雖然不會說溫柔的話，但他會用行動幫助我，甜言蜜語都在油鹽醬醋裡。今天我最寶貴的不是擁有的物質，而是有親人陪伴在我身邊。他是我的丈夫、愛人、導師、朋友和守護者，一生一世永遠相隨……。

我們牽手度過整整四十年，就是這個高考，改變了我的命運，也改變了我的人生軌跡，讓我從一個學徒工出身的工人成為一名留學生，成為對攝影愛好的相機店經營者。我愛我的家，我更愛我的親人們！