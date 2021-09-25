我愛雨。每當下雨時，總愛靠在窗戶旁，靜靜地望著雨滴滑落，彷彿滿天的珍珠灑落大地，如朝露般的晶瑩剔透。雨後彩虹，更是座美麗的七彩橋，絢爛奪目。雨絲洗滌了一切煩憂，沉澱無處安放的靈魂。而短暫的休憩之後，我們更是如鷹展翅，重新得力，再度地飛翔在蔚藍的天空中。

兒時，父親在一紙廠任職，我們住在公司的員工宿舍中。偌大的房子有兩房一廳，後來因為姊姊與我相繼出生，改建為三房兩廳。父母的臥榻是日式的榻榻米，哥哥是一個單人床，姊姊與我則是通鋪的木板床。兩廳是客廳與連著廚房的餐廳，浴室是鋪滿瓷磚的彩色牆與大浴缸，廚房用的是摩登的瓦斯爐。屋外有棵圍著碎磚的大榕樹，本來在樹下有一鞦韆讓小朋友玩耍，但因姊姊摔跤碰到磚塊，把頭磕破了，所以父親把樹給砍了。

因為是老房子改建的，記得每逢下雨時，屋外是大雨，而屋內下著小雨。媽媽總是在客廳的地上放著臉盆接水，叮叮咚咚的聲音，很是響亮，加上外面的雷雨聲，彷佛大自然奏起了交響樂 。

隨著時間的飛逝與紙廠的關閉，父親更換工作 ，我們搬到台北，住的是租來位於二樓的公寓房子，一廳三房。城市人口擁擠，所以房間很小，因是新建的，故沒有漏雨的問題，而且出入都有巴士可搭乘，非常方便，不像以前住在鄉下，出入只能以腳踏車代步。但在鄉村地區，地廣人稀，我們可在工廠前空地玩耍，小河裡抓小魚小蝦，田裡挖馬蹄、番薯，林中抓蝴蝶，夜晚捕流螢。我們度過一個豐富多彩的童年。

長大後，隨夫來美就讀，愛上了Relax Music，諸如潮汐、流水、蟲鳴鳥叫、海洋動物、樂器、雨聲等。我唯獨鍾愛雨聲，或許因它會勾起兒時記憶，讓我想起那些個有雨的夜晚，父親邊喝酒邊看書，我們孩子在一旁玩耍，而母親則忙著煮晚餐，生活是那麼恬淡與溫馨，非常溫暖。每想到這裡時，總能讓我安靜下來，它抹去我的一切憂傷與不安，使我重新獲力，朝著的未來奮鬥的方向前進。