八月二十日晚，我終於坐上從休城到維城的航班，小女兒、女婿從百忙中擠時間陪同。疫情 仍嚴峻，我們均戴雙層口罩 、手套，穿上防護外衣。女兒特叮囑我不要碰任何東西，還不時擦抹消毒液，機上供應的水和零食一概不要，三個多小時不喝水、不吃東西，不上廁所。小心翼翼，卻也按捺不住内心的激動。

我已兩年沒回維城了。上個世紀八○年代開始，三個兒女陸續來到美國，九○年代初，我與先生也來了，一家人分處維城和休城兩地。前十多年來我一直在維城帶孫輩。五年前，老伴在維城驟逝，小女兒為照顧我，讓我在繁華的休城久居。不過親情牽掛，每年我還會如候鳥似地來回一兩趟，在維城住幾月。然而病毒肆虐，雖思念之情與日俱增，卻久不能成行。

今日我們一行三人毅然啟程，乃是我們都打了疫苗，因為思親太切，而且女兒一年一度都要去祭祀敬愛的父親啊！

晚上十點多到達，兒子接我們到大女兒家。大女兒準備一桌美食，久別重逢，吃著、聊著，興奮到夜深兩、三點。第二天清晨，當我們還在酣睡中，大女兒、女婿早就在廚房裡忙乎起來。上午九點，我們才洗好睡眼惺忪的臉走出房門，滿屋飄香沁人心脾的美味呈現眼前。

嗬！西紅柿炒蛋、香菜炒飯、蔥油餅、蒸肉餃、煎沙蒙魚、炒豆乾辣椒、烤牛肉和雞腿、涼拌黃瓜……，還有大盤各類水果。特別是炒飯最受青睞，飯裡加了香菜、小蝦、羽衣甘藍，色香味俱全，大快朵頤後，個個唇齒留香，回味無窮。

不禁稱讚起大女兒的廚藝來，以往她最不擅長烹飪，連外孫女都比她強，今天卻給我們大驚喜，這是防疫 在家辦公的收穫吧！看她穿著圍裙，戴著廚師帽，幹起活一股俐落勁，我們都竪起了大拇指。

上午十點多，兒子開車載我們去墓地。小女兒、女婿買了鮮花、老爸最愛的白酒，敬獻墓前，默哀、佇立良久。墓區管理告訴我們：「老先生最有福，兒孫、親友常來，墓前鮮花不斷呢。」聽著，這是給我的慰勉吧！

晚上在兒子家餐聚。兒子和大女兒同住一城，相距十分鐘車程。防疫期間，家人都小心，出門戴口罩、進家都酒精消毒。兒媳做了一桌菜，都是中式的，正合我們的中國胃，尤其是鹽水鴨很入味，是醃製幾天才煮的，為我們的到來早備上了。還有土豆燒牛肉、鵪鶉炸雞挺好吃，大盤的木瓜、西瓜也特開胃，媳婦廚藝也大長進啦！

吃得正熱鬧，門鈴響了，孫子艾瑞克、外孫女楊子從DC高校開車來了。為見遠道來的親人，他們特做了核酸檢測，是陰性才回來的。見了面，雖張開雙臂，但都沒真正相擁，謹慎為好，因為這是特殊時期。全家到齊，我很開心，尤其此時我又得知，孫子和外孫女不聲不響地將爺爺、外公的遺作帶到身邊了，還不時地去到墓前祭悼，孫輩懂事，我更是得到寬慰。

感謝老天恩賜，感謝小女兒、女婿陪伴，病毒還沒消失，能有這樣歡聚。家是安全的港灣，溫馨的樂園，希望疫情盡快好轉，願天下所有家庭都幸福。