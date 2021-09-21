你收到手機 警報了嗎？群裡有人問。霎那間，好像一顆炸彈在水中爆炸，引起沖天巨浪。那是一個關於山火 的警報，就在我們居住的地區，華盛頓州東部的Spokane地區。

這些年，美國西部到了夏天，山火似乎成了常態，空氣渾濁，好像大霧一樣，看不見遠處。今年加州多處山火，由西南向東吹，已經吹到了紐約。Spokane突然拉響了警報，煙火騰躍，家家戶戶緊閉門窗，禱告求雨，求風減速，轉移方向。

我們住在郊外，Spokane的北面，離山火只有十英里。地圖上，鮮紅的山火就像毒蛇的舌頭一路舔過來，已經燒了四千英畝森林。屋漏偏逢連夜雨，先生的止痛藥吃完了，要進城去藥房。他問我去不去？我猶豫了一下，說：「去！我的蔓越莓膠囊也吃完了。」其實，我想去外面看看。

一路開，不停地抹眼淚，煙火熏得眼睛睜不開，沿途樹林後面的群山都不見了。進去Costco 買了藥，他說：「去拿一包廁紙吧，家裡的快用完了。」走過去，傻眼了。手紙、晚餐紙、衛生紙無影無蹤，長廊的貨架上空空如也。又一場搶購。山火像病毒一樣，把人們推向恐怖的漩渦。

回家路上，我說：「年輕時當記者，遇到突變事故，在家坐不住。」他說：「知道」。隨即把車頭轉向西面，指著前面的山脈說：「火就在山的背後。」山腳下，延綿的黃土地，因為炎熱缺水而乾枯的野草，沾上一點火星就是一片火海。山火如果越過山脈，我家很快不復存在，不敢多想，已經毛骨悚然。

正在我們感到呼吸不暢時，手機的警報聲震耳欲聾。顫抖的手指點開字幕，原來是紅十字會在我們居住的小鎮裡設立了收容所，在高中的禮堂裡。先生馬上開到高中停車場，他跳下車，一邊說：「我去問他們要不要義工？」疾風肆意亂竄，跟在他後面，我緊抱雙臂，瑟瑟發抖。他對紅十字會的工作人員說：「只要你們需要，我們教會有幾百人，都願意來幫忙。」

我看到大廳裡有四張單人床，上面鋪著白底小花的床單，好像是兩個家庭，他們正坐在不同的長桌前吃晚餐。收容所的負責人說：「你們到紅十字會的網上去註冊，要是今晚不下雨，明天來這裡的人多起來，就會通知你們。」

下雨啊，下雨，我們祈禱。一早醒來，一滴雨也沒有下，萬里晴空，山火燒了四十英里，轉到北面去了。

我們還得再去Costco看看有沒有廁紙。幾十米長的貨架靠著牆，以前各種生活用紙堆積如山，今天依舊紙去架空，一包不剩。不僅如此，瓶裝水也開始限制供應，拉起了黃線。災情並沒有結束。

紅十字會來電話，要我們去幫助災民洗衣服。收容所裡災民並不多，大概四、五家，都是房子燒盡，沒有房車，也沒有朋友接納的。先生拿了一袋髒衣服，主人叫Diane Oakes，有一把年紀了。她說，她們的村莊被燒了六家，而旁邊的山谷，一片住宅全燒了。她說話時，眼神木然，似乎已經接受了最悲傷的結果。她和丈夫開著房車逃出來，在學校接上了水電，但是沒有洗衣機。

回到家，先生立刻開了洗衣機清洗他們的衣服。衣服清洗烘乾後，我在折疊時發現Diane的內衣很舊，好幾件已經磨出洞來。我正巧有幾件內衣是從中國買的，沒有穿過，尺寸和她的差不多，於是包裝好了，與清洗的衣服一起送過去。

連續三天，天天去拿髒衣服，洗完立即送回去，每個塑料袋裡的衣服並不多，因為火勢太快，他們連換洗的衣服都來不及攜帶。

第四天，上蒼慈悲，終於閃電雷鳴，下了大雨，大部分的火勢控制住了。我們再次去商店買廁紙，路過荒原時，看見一大片單人帳篷，星羅棋布，通向天際，都是救火員的臨時住處。廁紙買到了，瓶裝水也不限制供應了，但是那些災民們，何時才能重建家園？