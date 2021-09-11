再過幾天我即將邁入耳順之年，對於自己的人生該做一番總檢討，不僅是回顧過去，更希望在未來的十年、二十年之中活得更加精采。

自來到美國後，我從而立之年直到耳順之年，對於學習未曾間斷，我有可能是班上最老的學生，我也絕對是最用功的學生。年輕時不愛念書，直到視茫茫髮蒼蒼，假牙比真牙多的時候，才一頭栽進了書香的世界。學習是我終身的目標，學習在家當個好媽媽，學習在工作上當個好員工，學習當個好朋友，我有著強烈的欲望去發掘我所不知道的事。

最近剛修完法律課程「刑法」，當成績揭曉後，我的努力得到肯定，這是我最驕傲最快樂的時刻。我六十歲了，我隨時都在跟自己賽跑。有朋友問我為什麼不去學習一些可以幫自己賺錢的課程？賺錢固然重要，但在我的眼裡，賺錢和學習不是等號，錢有花完的時候，但投資 自己卻是一輩子的事，年輕時讀書是為了父母，現在讀書是為了自己。

自求學開始，記憶中我曾在台北車站發過廣告傳單，做過國內領隊，雖然人生之中都在職場上打拚，照理來說我也該累積出一筆財富，但如今我還住著政府提供的低收入 戶住宅，還有著也許這輩子都還不完的貸款。至於投資理財那更別提了，逢低買進、逢高賣出的道理我也懂，但是在逢低買進後，股價 卻直直跌落，而在我逢高賣出後，股價卻節節攀升，這輩子對於投資無緣，也從未從投資股票中從中獲利。於是我放棄投資，也放棄了我的發財夢，安分守己地當個上班族。

不時聽到朋友圈舉家露營或出國遊玩等，而我卻顯少流露出羨慕之情，因為每個人情況不同。我既沒錢又沒有閒，但我卻很享受把住家環境收拾得乾淨又舒適，泡杯咖啡，獨自享受寧靜而又悠閒的一天。我有個家，沒有華麗的裝潢，卻有著溫暖和希望，沒有太大的物質欲望，我的快樂與別人不同，因為知足所以常樂。

感謝老天給了我健康的身體，所以能在沒有金援的狀態下，打從兒子出生一個月開始，我就帶著他獨立生活，生活之忙碌，無法形容。把孩子養大是身為母親的責任，我無法給予孩子富裕的生活，但我給了他健全的人格，而且他選擇了當警察作為他的職業。把自己照顧好，無病無痛，給孩子自由不要給他負擔，這可是給孩子最好的禮物。常有人問我，退休之後怎麼辦？我的答案是「老天自有安排」，因為計畫永遠趕不上變化，何必去擔心還沒發生的事？

我六十歲了，我不再勉強自己去討好別人，也不去在意別人的批評，但我會去聆聽別人的指教。年輕時追求時間效率，現在我學會在走路時放慢腳步，在做決定時仔細想想，想想自己，想想別人，想想後果，顧慮變多了，腳步變慢了，不是不好，只是時代的變遷讓我需要凡事慢一點。

翻開這六十頁的人生帳簿裡，我不看曾經做過的好事，但我卻會去翻翻曾經做錯的事，少年輕狂誰不犯錯，但在剩下的幾頁或幾十頁裡，應該寫得不再後悔，而是留給後代一個好的榜樣。