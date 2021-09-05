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一諾千金

劉北林

二月份，租住的公寓更換管理公司，短期租約要改為中期租約。雙方在電郵上信來信往，前前後後一個多月方才塵埃落定。我在這個過程中，不僅練習了實用英語的閱讀和寫作，學會使用電郵和短信，而且見識了人情世故。

先是本地經理瑪莎通知大家在電郵上打開租約附件簽署。好不容易進去，才讀一章就不能翻頁了，瑪莎說點右下角就可以繼續，但右下角明文寫道：點擊此處表示同意簽署，然後自動翻頁。這話兒是咋說的？至少得看完一遍才能說同意不同意吧？瑪莎只管行政事務，我只好去問負責簽約的威廉，威廉發給我一份文件，在簽署前可以通讀，總算一窺全貌。

合約共有三十多頁，晦澀難懂，加上繁文縟節，翻著字典看了大半天才看完，看完提出不少問題問威廉，他很耐心，也很專業，就是回信比較慢。

瑪莎讓我把問題集中起來寫一封電郵一次問完，我列了提綱，分了三大類提問。一大類是不適用的問題，比如要求租客打理草坪，這明明是針對散租房而不是對租公寓的要求；一大類是不合理的問題，比如用信用卡支付每月房租，要收一百五十元的附加費；一大類是不公平的問題，比如說租客進住後不能追責房東失修，而租客搬出時，房東則可追責租客疏於維護。

最重要的問題是，為什麼房東可以單方面更改租約長短不算違約，而租客在租約期中搬離卻是違約？每一類大問題後面，附有相關的合約條款號碼。我一寫寫了兩大頁，好像引經據典的論文。

威廉的回信比我給他的信還長，他有專業人員良好素質，能改的地方就虛心改正，比如去掉打理草坪條款，豁免信用卡支付附加費；不能改的地方則做詳盡解釋，比如說，州法規定必須羅列種種法律條文；但他說很遺憾，房東有優先權要求豁免或添加條款，比如單方面改變租約長短，比如要求租客購買租房保險。

我明白了，這個合約的金主是房東，所以利得向房東大幅傾斜是相對合理的。我心想，乾脆搬走吧。又一想，走也難走，在沒有找到合適地方搬遷前，只能和房東簽約；真是進退兩難。

最終解決這個困境的路徑，全都指向房東，那就給他寫個短信吧。我一共只寫了三段話。第一段說，「初來此時和你交談甚歡記憶猶新，但是你忘記提醒我，你會這樣快改變主意。」第二段說，「中期租約對你肯定更有利，但你可知道，對普通退休人士來說，這使他們措手不及，進退兩難？」第三段說，「疫情過後我會設法盡快搬出，在這之前，我會信守我第一天的承諾，直到最後一天。」

短信剛發出就收到回信。果然不出我所料，他天真地問我，「中期租約鎖定你現在的租金水平，對你應該是好事啊。是什麼區區小事的額外支出，使你就如此為難？」我哭笑不得，這就是典型的富家子之問。我照租約上的規定，詳細告知他這些「區區小事」的額外支出，至少有二十多項。

這次他沉默到第二天才給我回信。回信非常短，「你所列出的這些額外支出，全部豁免。簽約後如果你中途搬出，我將不要求租約到期前的剩餘租金。」

我給威廉和瑪莎寫的電郵是千言萬語，他們給我的回信是萬語千言，頂不上他這一封短信分量重。一共三十九個字，一諾千金。

房東 租客 威廉

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