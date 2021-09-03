朋友回國後受傷，加上疫情起伏不止，歸途遙遙無期，便委託我們賣了他的座駕。當初朋友買了這輛全新、性能卓越的本田雅歌跑車，一直珍愛保護，二十多年過去了，只開了十七萬多哩，各種功能良好。朋友只希望有人能繼續開下去，對車價並無要求。這份對車不捨的心情我們感同身受，因為我們也曾經歷過與愛車告別的失落。

我們的第一匹寶馬，是初來美國 時買的一輛馬自達二手車，它不僅陪伴我們日常工作生活，還曾陪我們跑遍了灣區附近的海灘、公園、風景小鎮，更是帶著我們長途跋涉，多次造訪洛杉磯、聖地牙哥、優勝美地和太浩湖等等，可以說當初來美國時經歷過的種種驚艷，都離不開這匹勞苦功高的寶馬！多年後寶馬不得不退役時，我們只好把它送去政府的舊車回收處，從前與寶馬在一起的時光歷歷在目，心中萬般不捨。

所以為了幫助朋友實現心願，讓他的寶馬繼續馳騁世間，我們積極地以各種方式廣而告之，宣傳寶馬的良好性能。然而賣車的過程卻一波三折，有一位先生本來很感興趣，價錢都談好了，可是試車的時候，卻非常意外地無法啟動，最後只好遺憾而去。當他離去後，寶馬又完全恢復正常，再也沒有出過狀況，好像是老車有了靈性，不願離去似的。

賣車無果，又不忍心將車報廢處理，只好考慮其他辦法。聽說一些非營利組織接受捐車並將汽車拍賣 ，所得善款用於各種慈善事業，看起來好像是個一舉兩得的好主意，不僅可以幫助寶馬找到一個新的主人，還可以透過慈善組織幫助需要幫助的人；而捐車之後，還可以申請減稅。我們和朋友交流之後，確定了捐車的想法。

於是我們在網上找到一家非營利慈善組織叫「Make-A-Wish」，他們接受汽車捐贈後，將拍賣所得善款，用於幫助兩歲半到十八歲之間、患有嚴重疾病的孩子，實現他們的願望，也許是一個鞦韆架，也許是一個生日舞會，也許是一次旅行，或者是參觀火箭發射基地……，讓孩子有機會看見疾病之外的美好，正面地面對挑戰。看到那些病患孩子實現心願時純真快樂的笑容，我們的心都融化了。

我們在網上填寫並遞交了申請，很快就收到電話，預約了取車的時間。這一次寶馬非常合作，乖乖地就跟著走了，好像這匹高齡寶馬，早就準備好為了朋友和孩子們的心願，在未來的歲月中繼續縱橫四海！