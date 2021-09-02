某個星期五的晚上九點多，我把前院的兩個柱燈打開，等在外地工作 的兒子回來，如往例一般，他自己從機場乘優步到家，一開大門伸進頭來，滿臉肅然，還戴著口罩大聲地說：「你最好離我遠點，我這幾天都要待在樓上，你不要上來。」然後提了行李就要上樓。問他怎麼回事？他說下午在辦公室有一位同事說他不舒服，那人明天會去做新冠篩檢 ，等兩天一有結果會告訴他。

兒子是一個非常謹慎的人，尤其是對這次疫情的防備，毫不馬虎，怪不得他這次回來表情這麼嚴肅。於是我每天三餐送到樓梯上，把家裡所有的一次性餐具都搜了出來，瓶裝水和冰塊也不時提供，然後用手機短訊通知他來取。而他每天唯一的例外，就是清晨五點，天還沒有亮出去晨跑，六點以前回來就直接上樓，沖洗過後，開始他一天的作息，在網上和電話上與辦公室作遠距聯絡和工作。

就這樣，我們母子兩個，一個在樓下，一個在樓上，經過了一個周末。好不容易等到了星期一，我問他同事的檢驗結果如何？才知道那人根本還沒有去做。

於是兒子約了CVS，星期二自己去篩檢，我們兩人又戰戰兢兢地過了兩天，心裡焦急。現在Delta變種病毒 到處流竄，報紙、電視裡各種負面的報導多的是，而且似乎一天比一天厲害，一個比一個嚴重，我們兩個雖然都接種了兩劑疫苗，照CDC的說法，即使感染了Delta也不至於嚴重致死，但是感染了就是不好，誰願意生病，又有誰高興看醫師住醫院？

天天提心吊膽的，卻不敢多問多談，生怕影響各人的心情，一顆心整日吊著，眉頭不展，就怕那個「萬一」！星期六、星期天、星期一，接著星期二，都是這樣千辛萬苦地煎熬過來的。

星期三的下午，忽然聽到樓上傳來一聲大叫「我通過了」，我馬上大喊一句「太好了」！霎時烏雲過去，一片天青，太陽又出來了，終於又可以把那顆吊了四天，七上八下的心放下，真是好險吶！