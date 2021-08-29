日前網上一直傳來鄭州水情，聽後心情萬分沉重。這讓我想起十多年前，我剛搬進老人公寓不久一件難忘的記憶。

那天下午我與老陳坐在客廳裡看書，忽聽到有流水聲音，就起身檢查是否關好水龍頭。廚房、浴室都好好的，哪裡來的水聲？老陳說我聽錯了，但是的確有潺潺水流聲。過了一會，忽然從玄關頂燈上有水流下來。我馬上跑到四樓敲鄰居的門，久沒人應，下樓去找管理員，原來我樓上的住戶住院了，家裡沒人。

他與我一起上樓去查看，見水已從她家門縫裡往外滲出，走廊地毯濕了一大片。他連忙用備用鑰匙打開房門，屋內水已有四、五公分高了。我連忙回家，這時水已從頂燈處、廚房裡的排氣道等處，像瀑布、溪流一樣噴出，我連忙拿出毛巾、臉盆、水桶接水，並擦拭地面，鄰居也趕來幫忙。這時我才知道，大樓進水的不止我一家，原來是消防局檢查消防栓時壓力過大，導致公寓一些水管爆裂，釀成水患。

公寓馬上找回所有工作人員，並打電話給九一一，救護車、救火車、警車把公寓停車場塞得滿滿的。公寓所有住戶均被集中到樓下開了簡單會議，因為公寓大樓進水，屬於危房，所有住戶必須撤出，如果可以投親靠友的，馬上聯繫轉移，沒地方去的由公寓安排。當時我兒子的住房已無空房，我只有在此等待安排。

為了安全，所有電器都要關閉：電燈不得隨意開啟，電梯停止使用。我們兩老隨一位警員上樓，只見他頭戴碩大頭盔，全身黑色警服，腳蹬長筒馬靴，手提一盞大大的電池照明燈，在前面帶領。我們跟他進入漆黑的房間，拿了些簡單的必需品就匆匆下樓，跟隨其他鄰居蹬上大巴士，出發去老人活動中心。

一到那裡，大廳已是燈火通明，桌上擺滿了牛奶、茶包、麵包、餅乾、餐具及餐巾紙等等。我們折騰了差不多五、六個小時，晚飯還沒吃呢，他們想得真周到。市長、議員們分別到老人跟前與大家握手慰問，義工們忙著給老人送食物。

過了大約兩個小時，來通知了。公寓除了我們及另外約四至五家，其他的家中經檢測 均無危險性，可以回去住了，我們幾家進水嚴重，需另覓住處。他們為我們找了一家連鎖旅店，雖然不是星級酒店，但是乾乾淨淨，所有設施一應俱全，還供應免費早餐。我們夫婦由一名社工用他的私家車送至旅館，辦好入住手續，他很熱心地告訴我們，如果有什麼問題也可以請他幫忙，我們萬分感動。

在旅店住了三天過後，要求兒子帶我們回公寓看看。打開房門一看，三個大鼓風機擺在客廳出口處，呼呼直吹，熱浪加上嘈聲，在房間裡根本待不住。我們問經理什麼時候能回來？她說得等安全員檢查合格了才能。我們只得再回旅店。在旅店裡待了大約一周，公寓才打電話讓我們回來。

總算回到家了，清理了亂七八糟的房間，還好損失不算大，可惜了我許多書報雜誌，加上弄髒衣物、花草、食品，丟掉三個大垃圾袋。經理問我們要賠償什麼？老陳只提出來這一個月的電費請補貼一些。

經過這次的折騰，我家雖然有損失，但是我體會到美國 的動員能力，上下齊心認真對待百姓危難，真是做得很好，不得不佩服。如果有一顆虛心善良的靈魂，中國 才是真正強大了。