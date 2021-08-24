當新冠疫情 仍在全球蔓延時，加州 卻有一怪象：大家爭著買房。我家附近上百萬的住宅才上市不到一個星期，就已經售出，更離奇的是有一棟凶宅，也在二十天內以高出要價三萬元成交。

想起十年前我購屋時絕對不是、也不可能在這種瘋狂的情況下，而是在房產市場低迷，及千挑萬選後做出決定。當初決定出價是因為喜歡它的地點，不但位置適中，上高速、商場、上班都方便，而且它坐落在只有幾十戶、位在半山丘的幽靜胡同街；儘管屋況不佳，但趁機將屋子整修一番，也是不錯的主意。

花了數月時間，終於將屋整修好，這當中或許為鄰舍造成許多噪音及不便，但剛入住時，隔壁鄰居絲凱立即送來一盤自烤的餅乾及歡迎卡，斜對門的墨裔師哥丹尼爾熱心地前來自我介紹一番，正門對面的戴爾老先生上前警告我，前門大樹樹根會造成水管阻塞的問題。

三年前，鄰近社區城市闖空門事件頻傳，鄰居瑞克在每戶信箱裡留了一張便條，通知大家參會，以組織鄰舍守望網。開完會後，每人的電子郵箱經常會收到瑞克的郵件，告知我們近日附近發生的犯罪案件，若注意到任何嫌疑分子，馬上互相通報，及時報警。誰家要搬遷，哪家人有喪喜事，也在通訊錄中告知。

疫情中，我家門口常會發現絲凱留著自製的小禮物，她特別喜歡與人互動。瑞克還會在巷子底組烤肉趴，每家帶上一拿手菜，這麼一來，鄰舍間也更熟稔了。

前年底，賴瑞一家人搬走，遷入了塔拉一家。塔拉與她先生及三個孩子均是侏儒，我們紛紛釋出善意，送卡片，送土產，沒想到他們送來一瓶名為「Mini Mama」的甜酒，上網一查，原來這是他們經營的生意。

兩個星期前，瑞克住宅後方三十年的鄰居喬治一家要搬遷，於是，我們又收到要在巷底開趴的通知。大夥因疫情已經很久沒聚在一起了，時間一到，每家都端上好吃的甜點。蘿莉塔興奮地把她養在玻璃瓶、剛從毛蟲變成的蝴蝶拿出來獻寶。新來的鄰居邁可，分享了當初壓根沒想到在此買房，卻在看完房後立馬出價的故事。

末了，喬治含淚說出有多麼不捨離開這個社區，瑞克馬上接口說：「別擔心，我們很快會去打擾你！」惹來一陣歡笑。

夜，如以往般的謐靜，正要入睡，突然聽見「趴趴」的聲響，往下一看，原來是泰迪的尾巴搖動打著地板的聲音，想是還在回味今晚大家對牠的關注呢！我不禁笑起來，慶幸著當初做的決定是對的。對於那些搶房的人，他們若是幸運能落著好鄰居也罷；若不然，碰上惡鄰居惡言相向，加價得來的房產可能瞬間不值。