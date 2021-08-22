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尊巴舞

安偉瑞

尊巴舞（Zumba）是哥倫比亞的一位健身老師所創立，在一個偶然的機會下，因為忘了帶有氧體操的教學音樂，靈機一動，臨時引用拉丁舞蹈，在有氧運動中加入娛樂的氛圍，受到歡迎。這二十年來在全球風靡，已經有上千萬個學員。

和尊巴舞結緣，是六年前收到小鎮通知，新開了尊巴舞班，當時小兒子恰好剛到外州上大學，我和先生想要嘗試新鮮的活動，融入社區。蘿拉老師曾經是宏都拉斯的大學教授，為了追求穩定的環境移民來美。老師教學認真，我們也認識了住在附近的新朋友。

尊巴舞的課程以椅子為道具，配合拉丁迷人的旋律，自然擺動。我們領略了尊巴舞的熱情，即使在冬天寒冷的夜晚也不缺課，每一季都報名新課程，直到老師另有高就，我們也就暫時淡忘尊巴舞。

沒想到一年前收到校友會的好消息，一位認識的學長研習尊巴舞多年，早已得到授權教學，主動提議讓大家在居家工作的日子，有一個健身交流的平台，免費視訊。我們踴躍參加，一周兩次課程，再加上老師提供的錄影，每天練習，覺得自己也有些許舞蹈細胞。想到在大學時參加舞會，大部分時間坐在一旁，欣賞舞林高手靈活的舞姿，賞心悅目，現在也有機會小試身手。

學長是拉丁舞的高手，配合尊巴的節奏，加上華爾滋、恰恰、扭扭、探戈、倫巴、森巴，於跳舞中做運動，毫無有氧體操的單調。音樂的旋律有輕快的英文歌、浪漫的拉丁曲，和耳熟能詳的華語流行樂曲，也喚起了鄉愁。

前幾個月，我服務的公司在每天十分鐘的伸展運動操之外，又添加了兩周一次的尊巴舞，著重在增加肌肉的強韌度，利用一些重量輔助，增添力度和強度。同學們展現了創造力，當作重量的道具，有水瓶、葫蘆，甚至飛盤。同事們一起學尊巴舞，在忙碌的工作中，看到大家放鬆地做運動，也露出會心的微笑。

學尊巴舞也感受到學有專精，尊巴配合了十六個基本動作，可以排列組合，加上腰部的扭轉，手足的協調，變化萬千。去年感恩節，老師特別教導快節奏的火雞舞，既有趣又增添節日的歡樂。前兩個星期大兒子從紐約來訪，也加入課程，親子同樂。讓我回想起大兒子中學時和我一起報名皮拉提斯班，母子相互勉勵的樂趣。

去年底健康檢查，家庭醫生問我體重為何下滑？有些關心，我立刻回答，這應該是跳尊巴舞的功勞。回家後查閱體重紀錄，尊巴舞的確功不可沒，不過另一功臣是因為前年冬天，天寒地凍，穿了厚重的衣服體檢，才有如此差距。

謝謝熱心的學長老師造福大眾，讓我們有一個闔家運動的平台，不僅增進舞技，也成為家庭生活中的一環。現在我們每晚都期待著健身跳舞，在平淡中增添色彩，養生減壓，其樂融融。

健身 工作 紐約

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