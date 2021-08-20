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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

一百歲

無言

中午到湖邊公園小憩，坐在一張長椅上，一個小伙子問我可否同坐，他身邊帶著一位老太太，當然沒有問題。老太太很瘦小，頭髮銀白，不要人攙扶，小伙子只是在旁保護。他們在我旁邊坐下來，打開漢堡、薯條開始吃午飯，老太太看起來胃口不錯，薯條、漢堡、蘇打水全都來者不拒，還關照小伙子在湖邊冷不冷，要不要加衣服，看他們像是祖孫的樣子。過了片刻，攀談起來，才知道老太太是小伙子的曾祖母，她今年一百歲。

我還是第一次見到這樣高齡的人，禁不住再細看她。藍色碎花襯衣，罩一件白色針織開衫，珍珠項鏈，頭髮整齊俐落，雖然戴了黃色墨鏡，仍能清楚看見鏡片後面有神的眼睛。小伙子說她一直堅持照料自己的生活起居，不讓別人伺候，想來這既當做鍛鍊，也是一種自娛。這樣的年紀仍然生活自理，收拾得如此俐落，真是不簡單。

只是，吃漢堡薯條居然能長命百歲，眼前的事實讓我疑惑。原來今天是他們的「每周漢堡日」，由小伙子陪同，到漢堡王去吃漢堡薯條，這是她出門並且和曾孫相處的時間，每周一次。

她喜歡與人交談，言談之間發現她耳力很好，頭腦很清楚，「這裡的景色很美啊，坐在這裡可以忘掉一切煩惱。」她曾經在佛羅里達生活，問及更喜歡哪裡？她說：「我更喜歡佛羅里達，這裡有些冷，而且太貴了。我住那裡的時侯被慣壞了。」又說到：「我的朋友有的得了病，不好過，所以要注意保持身體健康，這很重要。」小伙子說，她的這一個世紀經歷了兩次世界大戰、經濟大蕭條，和其間所有的事件，已經成為一部活的歷史。

雖然交談很愉快，我也不想過多打擾他們，就說了再見往回走，路上不禁回想著這個偶遇，老太太給我的感覺就是身體健康，精神愉快。

她很樂觀豁達，能欣賞到大自然的美，能嘗到漢堡薯條的味道，享受到曾孫的陪伴，享受到眼前這一刻的美好。她有家人的陪伴，有好的生活習慣，沒有過度工作、過度飲食、過度運動或者不運動，堅持生活自理，讓身體得到活動，一周也可以吃一次漢堡，作為祖孫的相處時間。

年紀和狀態是不會撒謊的，這些是她健康長壽的祕訣吧。其實這也不是什麼秘密，是人人皆知的長壽之道，只是知易行難，等到身體發出警告、甚至嚴重警告才略有收斂，更甚至這樣還不足以喚醒自己關照身體，又或者三天打魚，兩天曬網，不能持之以恆。這位百歲老人生活中的自律和樂觀精神，值得我們學習。

大蕭條 漢堡王 工作

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