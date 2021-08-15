誰說老人眼花體弱，連連忘事記憶特差，洋話連篇是一件可想不可及的天塹銀河！可事實卻不是這樣的。

隨兒女移民美國 ，老人生活無憂，食宿不愁。孩子們一般都混得不錯，有些風生水起，事業有成，有些獨立打拚，贏得一方天地，有的給別人打工，養活爸媽和自己一家也綽綽有餘。可父母等到退休後再辦理移民，年事已高，絕大多數英語基礎很糟，上過學的也只是學了點皮毛，恐怕連字母也忘了。

到美國特憋屈，聾子啞巴大文盲，不敢出門，不敢接電話，不敢看通知文件，不敢和老外搭腔，還要面臨英語公民入籍考試，到政府服務機關辦理各種福利待遇。要在美國活下去，英語須學活！好不容易來到美國，好景不常就打道回府，多是因洋話扼住了脖子。

老年人忘性大，轉身就忘，身體差腰腿痛，坐不住難持久，困難重重，毅力更重。我被選中成為這幫老人們的英語教師，高興負重。想辦法出新招，使其興趣心智像磁鐵般吸附在我的課上。電子化教學，視頻錄音投影屏幕，iPad、書寫板彩色投放五彩繽紛，彩色動漫小電影……，不知不覺五年下來，我們完成了Side by Side一至三冊三本教程。

打電話訂工單、寫修理申請、看明白電費單、醫療保險公司信函、社安局申請低保證明函，看懂超市購物清單，洋鄰居打招呼，再也不費難，還能記路名、辨商店。有次不小心觸碰了衛生間的安全繩警鈴大作，須臾幾位彪形大漢警察 敲門，闖禍者竟能用卡卡巴巴英語叨叨明白了，警察撤隊未做處理。當事者高興死了，嚇得兩腿還在哆嗦呢！直喊英語救了我。

五年學習不覺慢，喚來了幸福舒適感，英語疏通得以美國安居樂業，樂不思蜀了。

荀子勸學篇有曰：積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心備焉。故不積蹞步，無以致千里；不積小流，無以成江海。入鄉隨俗吧，既來之則安之，語言乃大器，使之如魚得水，懵之聾啞盲生，豈能安享自由民主，只能感嘆自由女神倒影在哈德遜灣靜靜海面的虛空。