那年我休假返台，在妹妹家住了三個星期。妹夫長年在大陸工作，外甥在台北上班，外甥女在加拿大 讀書，平日只有妹妹住在平鎮的家裡。爸媽都不在人世了，我回到台灣 ，等於是跟妹妹作伴。每天我陪著她到二十四小時營業的海口果菜市場買水果，或是到附近的傳統市場買雞、鴨、魚、肉；傍晚吃過飯後，兩人就一起散步到老街溪的道路上，一邊聊著近況或是兒時趣事，一邊吹著溪畔向晚的涼風。

有一天早晨，我陪著妹妹到傳統市場買菜。市場裡人們熙來攘往，非常熱鬧，連市場外的馬路邊上都擺滿了賣菜蔬水果的小販；顯然這些小販在市場裡沒有固定的攤位，很可能是他們自家栽植收穫後，因為吃不完而拿來售賣，以便掙點額外收入。

妹妹看到路邊一位阿婆擺在竹籃裡的果菜中，有幾根蓮藕，不覺停下腳步。可能是因為生產蓮藕的季節已過，那幾根蓮藕看起來有些乾癟，賣相一點都不好。阿婆看到妹妹駐足，便開始遊說妹妹購買。妹妹抬頭開口對我說：「哥，你向來都很喜歡吃蓮藕排骨湯的，對吧？」我答說，是啊。

我不覺想起自己從小就非常喜歡吃蓮藕排骨湯，可以吃到飽，不用吃飯。很多人不大吃蓮藕，因為不喜歡蓮藕只要咬一口，就會拉出許多絲來，才會有「藕斷絲連」那個用語，而我並不討厭。媽媽知道我喜歡吃蓮藕排骨湯，只要是蓮藕產季，她時常將足量的蓮藕排骨湯端到桌上，讓我吃個夠。

我離家念大學和研究所的那幾年，只要我回家時又正逢生產蓮藕的季節，媽媽都不會忘記為我煮一道蓮藕排骨湯。後來我出國，每次返台，媽媽都會略帶歉意地說︰「可惜你回來台灣不是蓮藕產季，沒法為你解饞。」媽媽還對我說：「想吃蓮藕排骨湯的話，下次就選定盛產的季節回台灣吧！」可惜我有假期返台的季節始終不對，一直到媽媽往生，我都沒有機會再吃到媽媽煮的蓮藕排骨湯。

妹妹問了阿婆蓮藕的價錢後，對我說：「那我們將那幾根蓮藕買下來好嗎？」我說不用了吧！那些蓮藕乾乾癟癟的，價錢又那麼貴。妹妹說：「不然我們先去市場裡面買排骨，說不定裡面也還有賣蓮藕的攤位。萬一沒有的話，我們出來再買阿婆的蓮藕吧。」

我們在市場裡買了排骨和一條魚及一些蔬菜 ，但沒有看到有賣蓮藕的攤子。我們走出市場，妹妹向阿婆買了她所有的蓮藕。

那晚妹妹燉煮了一大鍋的蓮藕排骨湯，並且盛了一大碗放在我面前，「哥，媽媽知道你很喜歡吃蓮藕排骨湯，她生前對沒能煮蓮藕排骨湯讓你回來時嘗嘗，一直念念不忘。今天的蓮藕雖然賣相不好，如果不買，下次你返台，很可能又不是生產蓮藕的季節了。媽媽已經不在人世，不可能再為你煮蓮藕排骨湯。我這個妹妹現在就『妹代母職』，為你煮一鍋，手藝雖然可能不如媽媽，不過還是請你盡情享用。」

那已經是好多年前的事了。一轉眼，妹妹也已去世好幾年，而我卻時時會想起妹妹生前對我的好。