因為疫情，快兩年沒回埔里了，有點想念家鄉的親人。

記得來美初期，曾趁著四個小孩未滿十二歲，機票半價，就拖兒帶女地回娘家。返台時興高采烈地回家轉，口中還輕哼著：「背起了小娃娃，回呀麼回娘家……。」

可是每當要回美時，我們卻全部累趴了。孩子們曾在轉機時，累躺在隨身行李旁的地上，其實為娘的我更累，但是要注意班機，還要關注小孩與行李的安全，我那眼皮子想睡卻不能睡的煎熬，煞是難過。

還記得有一次，上班的老公請假來接機，把我及四個小孩丟下即匆忙回去上班。我幫孩子們洗澡時，累趴在一旁竟睡著了，洗澡水從大浴缸中溢滿而流到一樓及地下室，直到老公下班回家才發現。

後來小孩子漸長，暑假各參加夏令營，返台的次數減少了。每當姊妹們來電或爸或媽生病住院了，我才牽腸掛肚地奔回娘家探望，每每在回美時，又是一場淚灑機場 ，難過無法自已。

自從二十四年前某天，被半夜來電告知父親病逝的訊息嚇醒，直至今日仍對夜半電話持有恐懼感。也就是那次「子欲養而親不待」的抱憾之後，我總是藉故返台，或參加會議或是推廣家鄉農特產品，總是為自己找理由爭取返台的機會，雖然來去匆匆，總也見見老母親並和姊妹歡聚。

雖然有點後悔年輕時候算計一趟華府 返台的開銷太大，也知道親情的相聚是無法用金錢衡量的，但是現實問題的大筆開銷卻是明擺在眼前。而今屈指一算，加上一九八○年來美生老二，八三年移居華府迄今，四十年來的回台次數甫超過兩位數，還包括了回台奔喪。

嗚嗚，這是移居異國他鄉人的宿命嗎？我這時才體會到當年父親二十五歲隨老蔣到台灣 ，他和浙江老鄕們想念家鄉的無奈與留下來的遺憾，那是多麼痛苦的事啊！

嗚嗚，想起了每次回台灣，飛機要降落桃園機場時，我的心跳加速近鄉情怯，像極了那些年政府開放要回大陸的老兵的心情。我來自南投埔里，離鄉背景來到華府，日也想夜也想，總想回去我生長的家鄉。

那晚，我做了一個夢，我坐的飛機已經在桃園機場上空徘徊，我又開始心跳加快覺得興奮，太好了！我又回來了！那種感覺很真實，我突然想唱回娘家，唱了第一句就唱不下去了，突然想起娘已經不在了，我已經沒有娘的家可回了……。嗚嗚，涙水沾濕了枕巾，我醒了，原來日有所思夜有所夢啊。