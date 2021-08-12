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奇妙琉璃苣

賀錫翔

三年前的初夏時節，我去一家超市的花園部買菜苗。在擺滿攤位的盒裝菜苗叢中，新發現一種草藥叫Borrage，它的幾片橢圓形小葉呈淡綠色，毛茸茸的。產品招牌說它是一年生，所開的花呈明亮藍色的五瓣，故俗稱「星花」（Star Flower）。花名如此獨特，又是草藥秧苗，我頓感興趣，欣然拿來一盒。又買了黃瓜、番茄等大批菜苗，一起裝車回家，當天便將所有菜秧全部種下。

我有大小兩塊菜地。大的一般都種植「大眾」蔬菜如黃瓜、番茄、豌豆等，小的則種有草莓和艾菊等「小眾」植物。這棵新來乍到的Borrage，自然就種在小菜地裡，它僅五、六英寸高，形單影隻，在四周蔓生的草莓叢裡不知能否長大？因為大菜地裡的「大眾」蔬菜大多是一年生，當年就要被消費的，所以我澆水、鋤草、施肥比較勤快。而「小眾」菜地裡的艾菊和草莓都是多年生，習性相對堅韌，我對它們的照顧較少。

這就委屈了混種其間的Borrage，它可是一年生，按理也很嬌嫩，需要時時照顧。誰知這位新「菜友」倒蠻爭氣，只要陽光充足就不斷上竄，若自來水澆得不夠，其葉色也不會泛黃。只要雨水淋透，它就枝繁葉茂，綠意盎然。到了盛夏，Borrage不僅已高過我膝蓋，其深綠主幹頂部還綻開出一簇簇花序，每個花序都長著褐色的花托，托舉著五瓣亮麗藍色的小花，頗像五角星，難怪人們又俗稱它「星花」。可惜它只有一棵，亭亭玉立，像是在孤芳自賞，而其越長越多的花朵和葉片雖然可食，但我們不可能下手採摘，實在是因為它們太美了，每天觀賞才是夏日一樂。

到了晚秋，當多年生的草莓和艾菊都枝葉泛黃，這Borrage自然也不例外，該是收拾它的時候了。本來，我是應該像收拾黃瓜等一年生蔬菜一樣，將它連根拔掉的，但忽然一想：何不憐憫這草藥美人，讓它留根土裡，說不定來年還會死而復生。於是就只剪去它根部露出地面的殘枝敗葉，再把這些枝葉剪碎，覆蓋於根部四周的土壤。

在密西根漫長的冬季裡，我的兩塊園土都是堆滿白雪，宛如厚毯。次年初春，當冰消雪化，草莓和艾菊初露綠葉時，Borrage根部土壤毫無動靜。直到風和日暖的五月初，我發現：Borrage根部突然冒出一片綠葉，後來它由葉變枝，越長越大，果然又開出亮麗藍色的五星花！

更奇妙的是，不僅是在原址，在小眾園土的四面八方都冒出Borrage，多達十幾棵。它們活生生地證明：教科書上關於Borrage是一年生的認定，並非放之四海而皆準。我去谷歌才知：Borrage原產東地中海沿海及小亞細亞的溫帶地區，歐洲和北美廣泛栽培。除了根鬚，花葉枝皆可生食，葉片有黃瓜風味；其還有治療黃疸和腎病之藥效；此草藥還能從園土的一角拓展開去，自我繁殖。

怪不得它在我的菜園裡年年生長，原來這是一種魔幻植物！如此奇物，中文名叫什麼呢？當即查出它叫「琉璃苣」，多麼美麗的菜名。我再去查百度網，說是琉璃苣在中國甘肅省金昌市也有引種栽培，但操作複雜，使用多種化學物。而我，僅僅買來一棵秧苗，輕鬆種入土裡，現在它已子孫滿堂了。難道美國水土和中國水土截然不同？我不得而知，但記得有一句俗語叫「橘生淮南是為橘，生於淮北則為枳」，說明同一植物在不同地域之生長，其結果確有差別。

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