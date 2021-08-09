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距離的美

黃維蔚

疫情趨緩了，朋友們也都相繼出遊去了，近距離的旅遊去處，像是夏威夷和墨西哥都成了首選。我也被這一波出遊的浪潮給激盪，於是邀女兒去夏威夷度假，曬一曬「霉氣」。

年初，女兒在網上查到，去夏威夷需要有七十二小時之內有效的新冠病毒檢測證明。檢測證明費用是一百五十元，女兒覺得太貴又麻煩，加上與長者出遊激不起她的興致，因而這一次夏威夷一遊計畫打了水漂。

某一個周四，女兒「通知」我，明天她將與朋友出遊幾天。她沒說要去哪兒，我也不想刨根問底惹人煩。但好奇心的驅策，我還是憋不住，換了另一種口吻問道：「你們哪有這麼多好玩的地方可去啊？」「隨便走走。」女兒的一句敷衍話便打發了我的好奇心。天下最難找的還真是「隨便」這個地方呢。

隔日清晨三點多，屋子的燈亮了，女兒的房間內也有了動靜，我猜想她們的這一趟旅行是搭飛機去某一個地方。以目前疫情尚未完全解封的情況下，在國內坐飛機出遊的不二之選，就是夏威夷了。記得，我曾邀女兒去夏威夷未能成行，而今，她卻應朋友之邀去夏威夷旅遊。或許女兒覺得，如果告訴我她們此次旅遊的目的地，對我會有所愧疚，為了安撫我的感受，她才說隨便走走。

某日在與友人閒聊中，提及到了我與女兒的對話。友人以詰責的口吻道：「妳是她媽呀！妳有資格問她去哪兒！」友人對我與孩子之間的溝通方式不甚諒解。作父母的，難道就應該拿出父母的威嚴來與孩子們互動嗎？找一個「適當距離」的溝通相處方式，不是更好嗎？

孩子們因年齡的增長、性格的改變，在與他們相處溝通的過程中，漸漸地增長了我的情商。「遠山無樹，遠水無痕」，意味著在畫畫上，不必面面俱到，意到即是美。當我們看遠方的山時會覺得它很美，一旦走進山裡就會抱怨山路崎嶇難行，雜草叢生寸步難移。

且換一個的視角去看，人與人相處不也如是，因「距離」的遠近而有所不同。與朋友相處相較容易，因為我們與朋友的距離較遠；而與親人的距離較近，往往看得太清楚，看到更多的是他們的缺點，就會有了諸多的磨擦與抱怨，而忽略了他們的優點。女兒這一份「不告知」的用心，何常不是她的優點呢！

夏威夷 檢測 疫情

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