我的聽覺不靈，早在二十年前已經開始了，那是一次車禍 造成的。一次在下班歸途中，被一的士撞了飛上天空，昏迷後跌落在路邊的大樹下，甦醒後由的士司機把我送到下城醫院留醫。由於腎被撞傷了，身體雖然復元，遺憾的是聽覺有點失靈了，據說因為耳屬腎的緣故。

康復後回工廠上班，我的工作其中一項是專門接聽電話的，耳朵雖然沒全聾掉，但已經不甚靈光了。為改善聽覺，只有裝助聽器了。裝副助聽器要價不菲，那時我還未達到領紅藍卡 的年齡，怎麼辦？要自己籌措了。

女兒知道後立刻帶我到唐人街一間聽力診所裡，讓左右兩耳都配了助聽器的驗耳測試。女兒為我付了一千八百多元，三個星期以後，我的兩耳戴上助聽器上班了。

助聽器把工廠裡的機械發出的聲音和人們的嘈雜聲，都一攬子盡責地收進我的耳朵裡，尤其是那些機器發出的刺耳的聲音占據首位。我的媽呀！我主要是和人說話呀！這麼多干擾的雜音，我怎麼聽清楚電話傳來的人的講話聲？我怎麼回答工友在工作過程中的提問呀！

太座說：「對新事物有個適應過程，習慣一下慢慢會適應了。」好吧，就耐心試試看，就這樣糊里糊塗地過了一段時間。

由於聽電話的聲音是不能含糊的，就索性將兩顆助聽器除下，放進抽屜永遠珍藏起來。由於耳背的原因，也曾鬧過笑話和誤會，我也自嘲地寫了：「兩耳不聞是非少，百呼不應誤會多。」這樣一副對聯。

領到紅藍卡後，我又往聽力診所再配一次助聽器，比上一次配的大一點，讓耳孔塞得滿滿。遺憾的是在配耳模時，醫務小姐用力將膠模在右耳道上壓得過緊，在用手拿模時用力一拔，我的右耳道登時流出不少血來。從此，本來已聽障的右耳朵，從此更近全聾了。

隨著年齡增加，聽覺也一年不如一年。為了改善聽覺，除靠助聽器外，還要注重身體健康，營養均衡，適當運動，我每天都作耳穴按摩。耳廓上有常用的穴位數十個，經常按摩可以激發精氣，疏通經絡，調理臟腑，使整個耳廓變暖。耳廓穴位受到刺激，全身得到保健，可調節神經系統，提高機體免疫功能，促進血液循環，氣血暢通，也就延緩聽覺的衰退了。

多年來，我配助聽器都是在華人 的聽力診所，現在我轉到老外開的診所那裡裝配，是數位的，連只有微弱聽覺的右耳也配了，質量比以前配的好得多，聽覺也得到一些改善了。

這裡提醒「聾友」們注意，在使用助聽器前，務必請聽力診所的人講述保養的方法，以免不慎致發生故障，徒勞破費。我二十年來先後在五間聽力診所配過助聽器，有的診所有「只此一家，別無他店」的態度，加上生意熱鬧，就懶得和你囉嗦了。特提出和「聾友」們共勉。