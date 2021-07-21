近日我閒翻相冊，一張半個多世紀前的舊照映入眼簾：這是我們幾位同學與老師的合照，背景是廣東華僑中學的教學大樓。我端詳著照片，往事不禁全都湧上心頭……。

一九六八年十月，大陸文革方興未艾，廣州卻有小部分初中學生「升讀高中」。我從越秀山麓的市二中轉到瘦狗嶺下的省僑中，由名副其實的初三生變成虛有其名的高三生，十個月後便「畢業」離校。照片中的陳老師是我們的班主任，這是我們分配工作後返校與老師的一張合照。

在那特殊的年月裡，我們與老師在學校復課行動中齊心協力配合默契；而陳老師的循循教導更使我受益良多，彼此結下了深厚的師生情誼。參加工作後，我每年都去他家探望，直至八○年代初他全家移民美國 為止。

看著照片上老師那英俊開朗的臉龐，我不禁嘆了口氣，屈指算來大家失聯已近四十載，不知他現在可還安康？念想至此，我把這張舊照發上了微信 的同學群。

沒料到照片竟在同學群裡引起迴響，一些同學紛紛發言置評。個別熟悉陳老師的老僑中同學，也向我詢問他的近況，得知我與陳老師已失聯多時，他們便主動向老僑中同學網發出信息：「請問有哪位同學記得僑中陳老師或知道他的近況？勞煩告知，有六十九屆的學生想聯繫他。」此情此舉真的令我十分感動。

很快就有了令人驚喜的消息，一位老僑中詩蒂同學給我發來微信，說她以前的班主任其敏老師與陳老師是好友，至今仍有微信往來。其敏老師說陳老師現居紐約，如需要可幫忙聯繫。我喜出望外，連忙回覆詩蒂說：「若能與陳老師聯繫上，妳的穿針引線功不可沒！」她要我的信息以轉給陳老師，我想了一下說：「還是請其敏老師把陳老師的微信號發給我，由我來搜索聯繫他吧，這樣較為尊敬些。」

其敏老師說陳老師有才有貌，表達能力強，教學水平高。對此我深以為然，當年作為他的學生，就被其博學多才和翩翩風度所吸引。令我高興的是雖然時隔多年，年過八十高齡的陳老師聽了我的名字，仍記得我這位他認為喜歡思考議論的學生。

終於與久別多年的陳老師聯繫上了，大家在微信上相互簡介了別後各自情況，自然是有苦有樂更有拚搏。老師發來他與夫人的近照，兩老精神飽滿身體硬朗，令我欣慰，尤其是陳老師，雖然頭髮白了，但雙目炯炯有神，英氣不減，神態依舊。

在筆聊中感覺老師思維敏銳，分析事物與觀察問題仍如以前一樣深刻。我轉達了同學們對他的衷心問候和祝福，兩人又一致感謝老僑中的老師和同學大力鼎成這次重逢。

聊著聊著，老師突然筆峰一轉說：「我是個英式足球和NBA 球迷，現在到時間看NBA了，咱們以後再聊！」我看了不禁莞爾。