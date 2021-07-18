我的數學成績自從小學五、六年級開始下滑以來，再也沒有止步。記得當年參加高考時，也是因為數學只考了不到十分，與大學無緣，儘管其他科目成績還可以，這也是我腦海裡幾十年來揮之不去的陰影。雖然後來工作後，進入職工大學，算是圓了部分大學夢，總覺得意義不同，留有遺憾。

由於對數字反應遲鈍，所以到農貿市場買菜或買其他日用品的時候盡量簡單化，小販或收銀員找回的零錢從來不數，一方面顯示我信任售貨員，加之現在都是電腦運算，準確率極高；另一方面，買東西該付多少錢我都不太清楚，因此數一數該找回多少零錢變得毫無意義。

來到異國他鄉後，日常購物基本由我太太負責，當然家庭財政大權更與我無緣。我太太則對數字相當敏感，記得幾十年前在家鄉農貿市場買菜，攤販剛剛報出斤兩，拿出計算器準備算帳時，我太太對該付多少錢已經脫口而出了，攤主核實後滿臉驚訝，我對此也非常佩服。

儘管對購物不感興趣，無奈平時為公寓老人服務，幫忙買日用品等等責無旁貸。一次，一位老太太拿著一張廣告紙，指著圖片說，Safeway超市的橙子正在減價促銷，一塊錢兩磅，準備買六磅，我做事較認真，特意用手機 拍下圖片，以免出差錯。

來到超市，在水果區域反覆尋找，並拿出手機拍下的圖片對照，沒有找到一塊錢兩磅的橙子。無奈找到墨西哥 的售貨小姐幫忙，她引領我來到五十分一磅的橙子牌前。我道謝時看到售貨小姐似乎在不解地問我，一塊錢兩磅和五毛錢一磅有區別嗎？我頓時表情尷尬，很難為情。

購物完成後，我還沉浸在剛才的事情中難以自拔，百思不得其解，美國 的連鎖超市就像肯德基、麥當勞一樣，有著嚴格的規範和流程，不會出現兩個超市不一樣的情況。

靠著我較強的推理分析能力，得出結論，一定是公寓老太太拿的是過期廣告，而碰巧超市以同樣的價格促銷，我不由得為自己的分析能力沾沾自喜。

遺憾的是，當我太太和兒子知道後忍俊不禁，把此事當成了笑柄，每每聊起此時津津樂道，我則無言以對。我心裡明白，自己對數字的敏感度亟待提高。