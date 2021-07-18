部門裡年長的同事有感「歲月不饒人」，常常聚攏在一起，細數著白髮又添了幾根，皺紋又增了幾許。我從旁附和，立馬招來一句不解風情的點評：「小年輕的湊什麽熱鬧？」我隨即一笑，故作高深地回應：「我有一樣絕對不輸你們：失眠 。」失眠曾經是老化的象徵之一，而失眠年輕化似乎是現代社會無法扭轉的趨勢。當然，失眠在今天仍是成年人的專利，至少我身邊的少年人都是沾枕頭就鼾聲大作，「風雨不動安如山」，和我當年如出一轍。

好眠須得一事不縈於懷，上班族偶爾患得患失，難以自持；電腦手機 輻射不斷，更易催生失眠。躺在床上，試圖心無旁騖，眼觀鼻，鼻觀心，無奈五感不僅不受駕馭，反而凌厲異常。窗外一兩聲車輪嘶吼，夾帶著窗欞的共振都能連綿成囂噪的聲浪。身體某個角落裡細小經絡的脈動也像被擴音器放大，汩汩如河川，在加州 乾涸的夏夜裡浸潤著某段軀幹。

白天會議裡老闆的一句點評、同事間打趣的一句調侃、閒暇時一首歌的韻律、一集劇的對白，都像飄到山谷裡，撞在峭壁上，紛紛有了迴響。甚至曾經以為風吹雪散了的隔海前塵，此刻也重新匯聚，如潮汐般奔襲而來，猝不及防。

還有腦子裡那些曾經湧現的問號，那些一時沒有答案而結成疙瘩的思緒，此時彷彿被淘氣的小貓咬住，像抻線頭那樣越抻越長，好像每個線頭都能牽出個乾坤。無論是「明早該吃麵包還是烙餅？」這種細枝末節，或者是「我該海歸還是繼續漂著？」這種靈魂拷問，都一一化作晝伏夜出的動物，在腦海裡信馬由韁。問題牽引問題，片刻之間掀起圈圈漣漪，像盈盈春水把你的心弦撩撥個不停。

大閒之人閒其心，身閒心忙，莫過於此。

睡前玩手機許是失眠的催化劑，然而實踐告訴我睡前讀書亦然，那些細碎的文字章節，總是在黑暗裡如春芽破土，一不留神就抽出枝葉，撓得人心裡發癢。於是乾脆一骨碌坐起，挑燈爬格子。我的失眠無法「不朽」，但是有跡可循，它來過，藏在我的字裡行間。

失眠把凡人變成詩人，把庸人變成哲人；白日裡被工作人際囚禁剝蝕的精神，在未央長夜裡掙出了頭，御風而行，遊乎太虛。待到飽睡酣眠，臉皮雖滋潤不少，靈感已然遁去，感官也瞬間退化。所以說老不必諱，偶然的失眠亦不必諱；老可以有所樂，失眠也不至於一無所獲。

晚飯過分精簡，入夜胃裡敲敲打打唱起空城計，恐怕也是失眠的誘因。這時一片吐司、幾塊餅乾就能救急，但是作為在家辦公的上班族，懼怕肚腩甚於懼怕失眠，因為肚腩難解，失眠卻不然，待吃完早餐，調一杯咖啡坐於桌前，攤開一本學術專著，白褐絞纏的大理石波紋尚在裊裊盤旋，人已白紙掩面，復見周公去了。