二○一九年聖誕節收到一張禮卡，還來不及使用，新冠疫情 就開始猖狂，居家避疫一晃一年多。那家百貨公司位於離家較遠的「時尚谷」，怕日久生忘，所以打完兩針疫苗 之後，擇一吉日，造訪了近兩年沒去的購物中心。

不是周末，驚訝於它停車場的擁擠，蜿蜒上了第二層，才找到一個角落停車。走進商場，碧空如洗，白雲悠悠，一排排高大的椰子樹列隊歡迎。剛搬來西部時，對於這兒多數不在室內、沒有共同相連屋頂的露天購物中心驚訝不已，處處繁花盛開，旗幟飄揚，涼椅咖啡座、兒童遊樂區、賣飾品小攤……，裝飾布置總是隨著四季變化，就連復活節兔子、聖誕老公公也大多是坐在室外和孩子們拍照。

這天的時尚谷也很時尚，櫥窗擺設得琳瑯滿目，紅黃藍綠鮮艷的麻紗罩衫、飛舞的繫腰斜裙、戴墨鏡穿泳裝的模特兒，在在提醒著盛夏將至。精品店的門口拉著一條黑線，銷售員數著排隊的人潮；「賽克斯第五街」這家老店關門了，換成了「永遠的二十一」，這年頭人們多數居家上班，休閒服當道。

一家西班牙平價服飾店，結帳的隊伍已經排到了店門之外，是在大減價嗎？蘋果商店內人潮洶湧，眩目的彩虹各系列電話一字排開，取代了以往的黑白單調；彈著吉他的歌手，在椰樹下唱著披頭四的「昨天」，昨天，我所有的煩惱似乎離我好遠，疫情中的高山低谷不也才是恍如昨日嗎？

看著外面的花花世界，原以為在家孤獨慣了的心，竟然忍不住雀躍，擠在人群中，蹭著這分熟悉又陌生的熱鬧。這世界一角的購物中心，經過了可怕的疫情打擊，正以花枝招展之姿向疫情大聲宣告：我們人類是不會被打倒的！一些老店沒關，還有一些新店在蓋，看到這股蓬勃的生機，有點鬆了一口氣的感覺。時尚谷別來無恙，它們似乎挺了過來，但願其他各行各業也能如此。

經過藥房外面，看到豎立的牌子上寫著：「歡迎隨時進來打新冠疫苗，不必預約。」心中忽然有著無限感恩，在美國 的朋友們幾乎每個人都接種了兩針疫苗，許多城市的警戒線也從最嚴格的紫色漸漸改成了輕度的黃色。雖然室內仍要戴口罩，但看看今天時尚谷中的盛況，想必大部分商家和客人已經慢慢從蕭條中復甦。

從時尚谷的東側逛到西邊，樓上樓下幾十家店鋪，我走走停停，驚訝於自己的清心寡欲，沒有任何想買的東西。宅家一年多，整理出清不少家中經年累月堆積的衣服雜物，這才發現我們需要的真是不多。我身上的禮卡竟然原封不動地帶了回來，這在疫情之前是不大可能的事。沒想到疫苗注射不僅能防新冠肺炎，還讓我對逛街購物也一併免疫，是該高興還是惆悵？