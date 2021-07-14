前日在書架上層找到一盒三百片包裝完好全新的拼圖，心想：好久沒玩拼圖，正巧利用疫情不外出的空閒拿來排遣時間，也訓練自己的耐性。

在兒子的幫忙下，終於把皚皚白雪的雷尼爾山及湖中映出的倒影，拼出一張另類的圖畫，把它掛在起居室的牆壁上。雖然這拼圖不是油畫，也不是水彩畫，更不是照片，卻有一種光滑切割的特別紋路意境。把它鑲嵌入鏡框裡，掛到牆上，每天走過起居室總要看上幾眼，封塵的記憶又悄然來到眼前，憶起上山賞雪的一幕。

上山當天，在薩利希別墅吃過早餐後便驅車前往雷尼爾山。車子沿著蜿蜒的山路爬，雨霹靂啪啦下個不停，這種天氣上山真有點掃興，還好三人都沒有抱怨，還樂在其中。

除了一片蒼蔥的樹林外，還有一些未融的積雪，車子繞著山坡愈往上爬，積雪愈多也愈厚。有時煙雨濛濛，有時晴朗如日出，有時飄著雪花，一路行來有如洗三溫暖；山上的天氣是如此多富變化。

雷尼爾山是美國 最高的活火山，高一萬四千四百呎，山頭終年覆蓋冰雪，晴天時在西雅圖 市區都可以遠眺這座大山，因此雷尼爾山也成為華盛頓州的另一個地標。雷尼爾山公園園區至今百分之九十五仍保存在原始狀態，最高點在Cascade Range，周遭都是峽谷、瀑布、冰穴及數量超過二十五個的冰河，而休眠的雷尼爾山峰常常壟罩在雲層裡，讓你無法看到她神祕蒙紗下的廬山真面目。

爬呀爬，十點多終於在大雨中抵達Henry Jackson遊客中心。除了停車場，四野全被一片皚皚的白雪覆蓋著，很美，就像聖誕節卡片上的圖案。

進入遊客中心躲雨，並參觀生態展示館。之後淋著大雨走過停車場到天堂酒店（Paradise Inn）準備去吃午餐。

天堂酒店外表沒什麼特色，整個酒店內上上下下及內部全用原木建成，粗獷質樸。我們進入時已經有人在壁爐旁烤火聊天、打撲克牌，這一大夥的人全被雨困住了，除了逛禮品店，什麼地方也不能去。不過喜歡健行的人仍全副武裝、不畏風雨去爬山了。

雨不但不停，還飄下了雪，午後雨雪交加，讓我們無法走上步道 去看高山上不同的景觀。不過這場雪對曾在芝加哥住過的我們，算是小巫而己。

為了避開擁擠人潮，六月下旬來西雅圖旅遊是有點早了些，又逢雨，所以對雷尼爾山國家公園的認識僅只Henry Jackson遊客中心和天堂酒店，錯失了飽覽七、八月雪融後大地一片錦繡的奇觀，真是遺憾。

此趟上寶山空手而回，像是缺塊沒完工的拼圖。幸好兒子有先見之明，買了一盒拼圖回來，讓我們重溫當年在西雅圖，奔馳在公路上仰望它巍然屹立的偉姿，也算是不虛此行。