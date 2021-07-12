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智慧老人

平心

劉老太太是我媳婦的祖母，去年在新冠疫情肆虐美國之際，她靜靜地度過了九十九歲的生日。老太太育有兒女八人，生活優渥無虞；她與小兒子同住，子女均居住於方圓五十哩之內，一家人和睦相處、侍母至孝。

雖然老太太兒孫滿堂，去年適逢她的九九壽辰，然而礙於疫情，子女無法盡孝心為她慶祝，皆感到歉疚卻又萬般無奈。但她反倒豁達地安撫家人稍安勿躁，耐心等待疫情緩和穩定後再作聚會打算。

眼見她的百年大壽在即，而今疫情已漸趨緩，家人想為她籌畫一場別開生面的慶典，沒想到她老人家先發制人，提前告知子女，在此非常時期，要求家人低調安度她的百歲壽辰，將慶生經費捐贈給需要接濟的不幸之人。她說在此紛繁複雜、飽受疫情困擾的世界裡，平安即是福，簡單就是幸福，惜福知足即是造福，真是智慧老人。

她讓我回憶起六十多年前的另一位長者。在我小時候，她是我們家的常客，有如我們的親人，她年長我祖母幾歲，因之我們稱呼她姑婆。

竹姑婆年輕時經由媒妁之言成親，婚後多年膝下無子女。大陸淪陷後，她偕夫婿來到台灣，未料丈夫另結新歡，再築新巢，棄她於不顧；她頓失依靠，從此全仰賴鄉親的資助，孤苦地生活著。

在得知她的境遇後，我的祖母及父母親隨即全心地接納她，讓她得以重享失去的天倫之樂。她最喜歡到我們家來，母親總會煮她愛吃的食物，祖母與她無話不談，情如手足。我們家的大門永遠為她開著。

早年她曾經纏過足後放足，造成她腳部的嚴重畸型，無法如常人般走路。但她並不受身體缺陷的阻撓，經常獨來獨往，搭乘火車、再轉坐三輪車來到我家小住。在那民風淳樸的年代，個性隨和的她雖行走不便，但她每次上下火車皆有善心人士助她一臂之力。

每見她到來，邁著蹣跚的步履，有如踩高蹺般一顛一拐地進門，我們家幾個小毛頭喜滋滋地圍繞著她，她笑呵呵地掀起寛鬆的唐衫，從那偌大的肚兜裡掏寶似地傾出各式小玩意兒及糖果餅乾給我們。在那個物資缺乏的年代，她是我們童年最期盼的聖誕老人。

她天性樂觀知足，不但不埋怨幼時纏足的痛苦，反而說幸好後來放了小腳，她才能獨立度過無依無靠的日子，否則若真纏足到底未曾解足，豈非寸步難行。雖然她的命運坎坷，但她總說老天待她不算薄，為她留了一條可以自己存活的後路。她說要的不多，生活就少苦惱；想的不多， 生活就不會太複雜。簡簡單單幾句話，道出老人家智慧的生活哲學。

即使命運給她多舛的際遇，樂天知命的她都能淡然處之，珍惜她擁有的，就算不多，她也甘之如飴，永遠心存感恩及善念。她老人家以簡單的心態走完九十五年的人生！

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