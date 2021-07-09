在南加州 的住宅區，屋頂的材質一般就是陶磚瓦和瀝青片（asphalt shingle），還有一種就是很少見的木片，因為不防火已經被建築法規所禁用。磚瓦屋頂第一眼就給人高大尚的好感，在洛城大概從九○年代以後蓋的房子，幾乎都是磚瓦頂，耐用年限可達數十年甚至百年，所以屋主一般沒有換屋頂的顧慮。

而瀝青片則是美國 最普遍的材質，具有質輕、成本便宜、鋪設容易等各種優點，一般保用年限也在三十年，雖然沒有瓦頂的美觀和質感，卻有一個瓦頂所不能及的優點，那就是不怕踩踏。我一九九二年第一次買房，屋頂就是瀝青片，當時很多事都搞不清楚，沒留意屋頂的新舊，反正買了以後不漏雨就行了。

我又住了大概十多年，問題開始顯現。瀝青片的表面有一層薄薄的沙狀粒子，對裡面的材質形成保護層，後來我發現每次下大雨，地面總是可以看到一片沙，原來這個沙質層早已風化失去附著力，被沖刷下來。我心想只要不漏雨也就繼續熬著用，但是近幾年一遇強風，就有一片片材質斷裂掉下來，我知道該換屋頂了。

今年春隨著疫苗普及和疫情趨緩，政府逐漸開放商業活動，於是我找了兩家有信用的廠商，估價後立刻簽約開工，換屋頂可以分成三個步驟：

第一是先把上層的瀝青片，中層的黑色油毛氈，和底層釘在梁上的木片，共三層全拆掉運走。五個阿米哥壯漢費時大半天完工，這時候整個房子等於是開了天窗，屋頂只剩下如同肋骨般的梁柱，老天這時可不能下雨啊！

再來就是把四呎乘八呎寛的膠合板（plywood）釘在梁柱上取代上述的木片，在這個過程中遇到蟻蝕或腐朽的舊木料，工人也會抽換修補，不過要另外加錢。膠合板鋪設完後，建材公司立刻送來新的各種材料，用輸送帶送到屋頂各個角落備用。

最後就是釘新屋頂。由於科技的進步，原先的防水層油毛氈早已變成化學合成材質，具有更強的防潮防漏和防風化碎裂的效果。鋪完防水層後就是重頭戲：釘瀝青片，阿米哥從屋頂的最低處往上釘，上層壓下層逐漸成形，我怎麼看怎麼喜歡。

之後包商會請市府的發照單位驗工簽核，就算大工告成。有些屋主會把原先瀝青片升級換成磚瓦，由於額外的增重，屋頂梁柱必須要加固，所以决定前要多打聽清楚。其次還要勤撿掉落的釘子，避免扎到人或刺破鄰居車胎，傷了和氣。

眼見阿米哥辛勤工作高溫下滿頭大汗，一到中午我都會買上汽水、漢堡給他們補充體力，盡屋主之誼。這次換屋頂前後共六個工作日，多年來的心事總算告一了結，在缺水的南加 州，我還真盼望趕快來場大雨試試看效果呢。