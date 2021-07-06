十多年的房產經紀人生涯，時時都在處理房客層出不窮的問題，其中安倫事件最是難忘。

安倫是美國 退伍軍人，他歷經多次家庭變故，然未變的是他的軍人本色：堅忍，一絲不苟。他從未拖欠房租，而且整修房屋、院子割草、內外家務都是自己動手。

去年冬天收到市府通知，安倫前院的草太長要開罰單。我去拜訪安倫，數月不見，他的驟然衰老著實令我吃驚。原來他駐紮伊拉克時的背槍傷後遺症加上嚴重流感，讓他突然間成了衰頹老人。在我安排清潔工打掃房屋時，他頗不自在自己無法打理，最後也僅答應我安排人割院子的草。之後隔三差五電話問候，他總說一切安好。

二月初，他的房租未如期而至，也未接電話。園丁告訴我，兩星期前去割草時，安倫要他別再去了，他要自己做，而且聲音宏亮。但十多年從未遲交房租的人，我總覺得哪不對勁，再去拜訪，無人應門，且屋內悄然無聲。去報警，警察 建議我留張紙條在屋外，否則住客一切合法，三天內他們無權進屋。

三天後，字條紋風未動留在屋外。我請鎖匠來開門，他先進去和安倫打招呼，接著回頭告訴我：「他已經死了。」我看見安倫好整以暇端坐在搖椅上，臉色土灰。我趕緊打九一一，救護人員抵達，接著三部警車抵達，是警察、檢察官、驗屍官，一撥撥人馬各司其職，然後封鎖現場。

我對安倫的家庭背景所知也有限，只知他高中畢業後進部隊，太太十年前過世後獨居，不知是否還有其他親屬。兩天後，應法院要求，他兒子和弟弟分別從德州和佛州 來電，準備來處理安倫身後事物。

一個星期後，保險公司來消毒房子，住安倫前屋的房客馬上向我打聽此房何時要再出租。再過一個星期，新房客入住。

日出日落，街頭依然車水馬龍，這個城市還是一個樣子，前後三個星期，安倫沒留下一絲一毫痕跡徹底消失人間。而我，見識了東西文化差異，對待生死大事的不同態度，學習到該如何自然地面對自然。