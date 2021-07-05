儘管報紙和電台較早就預告今年會有大量周期蟬湧現，但當五月裡牠們真的大舉集結、鋪天蓋地來襲時，我還是跟許多人一樣感到措手不及，每天在路上行走都會被這種振翅飛翔的小小昆蟲前堵後截，只好忙不迭地用手左推右擋，好一番與蟬共舞的景象。

六月初聽到新聞說，首都華盛頓乃此次蟬軍掃蕩的震央，方才醒悟，難怪華府和比鄰的馬里蘭、維吉尼亞 等地居民，皆遭遇如此來勢洶湧的蟬軍方陣。

我有一次剛從外面進屋，就聽見知了鳴叫，下意識地舉起手臂，頓見一隻知了從我的T恤中跌跌撞撞飛出來，著實把我嚇一大跳。我還幾次在家中壁爐裡生擒到仍在喋喋不休的蟬客，心下納悶，又沒到聖誕季節，你們怎麼就迫不及待地從煙囪裡降格下凡了呢？更有意思的是，這些蟬兵還不懼權威，日前居然有一隻膽大包天的放肆地飛到了頭回出訪的拜登 總統頸脖上，弄得老總統只能苦笑規勸他人做好防範。

記得從小在上海時每年盛夏必然有蟬相伴，牠們總是盤踞在路旁大樹上，奏響雄壯而有節奏的樂曲，聽起來彷彿重複地訴說「知了，知了」，所以我們都叫牠們知了，又叫牠們「野烏子」，也許因為牠們渾身發黑，活像黑旋風李逵。

如與上海的知了相比，北美的蟬客似有明顯不同。一是牠們頭頂的眼睛發紅，身體略呈金黃，個子顯得矮小，倒有點像蟑螂，也是北美的體魄小得多。其二是北美蟬客的歌聲似乎沒有上海同僚的嘹亮，雖然也邊飛邊唱，但對人耳的衝擊力遠不如在滬上時感受到的強烈。

然而兩者最大的不同應是北美蟬客的周期性，牠們居然能在地下忍氣吞聲地蟄伏十七年才翩然出世，到天地間出蟬頭地，飛黃騰達一番，這需有多大的忍耐心和持久力啊！

我曾經注意到前院大樹四周地面呈現出一個個的小圓洞，苦於不知誰之所為。現在搞清楚了，必是北美蟬軍幼蟲居住過的地下宮殿無疑。一旦冒出地面，牠們接下來就金蟬脫殼，在我家前後院花壇的塑料和鐵絲圍欄上留下無數個透明的金色蟬殼。等到成蟲後，牠們的首務之急就是交配產卵，繁殖後代。待這一使命完成，牠們就功德完滿，壽終正寢。六月中，地面上和草坪裡已處處可見牠們橫七豎八躺倒的屍身，引來一群群螞蟻競相爭食，頗有「青坪處處埋忠骨，何須馬革裹屍還」的氣概。

也是從電視新聞中得知，有的餐館居然把蟬客的紛至沓來當做商機，做起了燒烤香蟬的熱門生意，還確實有人津津有味地品嘗牠們，讓我頗覺新奇，因為我想我是怎麼也鼓不起勇氣來咀嚼牠們的。

不過，蟬在中國 文化裡其實從不代表邪惡和猥瑣，相反還是吉祥和諧的象徵呢。比如讚美精緻超薄的瓷器工藝品，人們必然會用「薄如蟬翼」來形容，的確形象生動；又比如著名的四大美女之一、三國時美可閉月的貂蟬，名字中就嵌有蟬字，蓋因蟬在古時被公認為是一種高潔動物，出淤泥而不染，又無窩無巢，餐風露宿，還頗有清貧之風。且不說古人還有眾多讚美蟬的詩詞作品，單以家母當年送給我未過門妻子的一個雕刻成蟬形的翡翠飾物，也能證明蟬之為人鍾愛。

此次周期蟬大軍過境，雖然給居民帶來些許不便和驚擾，但總體說牠們並不傷人，基本上可算秋毫無犯，人蟲相安，共享自然。只可嘆牠們已近強弩之末，估計振翅蹦達不了幾天就會銷聲匿跡。牠們下次捲土重來，按上蒼計畫應在十七個漫長年頭之後，我願好好保養身體，以期能與牠們再度相會，與之共舞，重敘舊情。