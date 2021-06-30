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鄉音

煜直

媽媽八十五歲來美國定居，剛來美國時，她的聽力還很好，就常常往大陸打電話。一天傍晚，正是大陸的早晨，我忙裡忙外地在做飯，聽見媽媽正與北方老家大山裡的舅媽聊家常。突然聽到媽媽問：「妳那邊有什麼新聞？」我想笑，還沒等笑出聲來，又聽到舅媽說：「這邊現在沒有什麼新聞。」媽媽與舅媽還在聊著，我已大笑不止。兩個沒有文化的老太太，一個八十五歲，一個將近八十歲，竟聊起了新聞。

笑完了媽媽，我又想到了自己。我每次給大陸的親朋好友打電話，都要問問天氣、物價，常常聊到大白菜、青椒、蘿蔔的價格。記得有一次我給家鄉的朋友打電話，說完了正題，我習慣地問道：「怎麼樣？瀋陽有什麼新聞嗎？」朋友立即說：「有！瀋陽市現在缺少一位副市長，你快回來就任吧！」話音剛落，大西洋兩岸的我與她開懷大笑。

身在海外，與家鄉的親人朋友用電話聊天氣、物價、新聞，實質就是對家鄉的思念。人的思維很奇怪，身在家鄉時，總對遠方有一種嚮往，想去外邊闖蕩，想看看外邊的世界。而當你真正地身處異地時，你又會對生養你的地方產生一種剪不斷、理還亂的離愁。

我在萬里之外的美國，每當聽到家鄉有什麼新的變化，心裡就會情不自禁地湧起一股激動的喜悅。每當看到家鄉發生了天災人禍，悲又壓在心頭。人們常說：「身在國外，會更加愛國。」這是有一定道理的。因為當你置身異國時才真切地感到：遙遠的祖國是你生長的地方。「祖國」兩字才會立體地聳立在你的心中。

談笑間，我在美國已經生活了二十三年，我已習慣了這裡的一切。我喜歡這裡，也熱愛這個國家，但我從來沒有忘記大洋彼岸的祖國，更不會忘記我血管裡流淌著華裔的血液。我祝願祖國富強，人民安康；我也高興、願意常常聽到鄉音。

美國 華裔

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