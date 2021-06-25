在美國 上理髮店需要事先預約，剪完頭髮後又不為顧客洗頭；因此早年的留學生 為了方便及省錢，有些人練就了一手理髮工夫，一直到成家後仍繼續為家人操刀剪髮者有之。

去年自新冠疫情 爆發後，興起了一波家庭剪髮的熱潮。友人雯蒂上初中的兒子雖惜髮如命，無奈於疫情持續蔓延，理髮店都被迫停業，她兒子不得不甘冒風險，求助於母親為他剪髮。雯蒂先在網上仔細看過如何剪髮的視頻後，再買了全套道具，一切就緒後，小心翼翼地操作著，動工為兒子剪髮了。

未料她在緊張中，一個不慎，真給剪砸了，亡羊補牢之計，只有一修再修；然而頭髮愈修愈短，最後實在無計可施了，只好全頭以電推剪理到底，最終幾近成了光頭。兒子頂著剛剪完的頭，哭喪著臉、委屈地發誓再也不讓母親碰他的頭髮了。雯蒂因力不從心而感嘆道，這真是件知易行難、吃力不討好的苦差事呀！

多年前，一位很能幹的朋友向來是他們一家四口最稱職的理髮師，在令人稱羡之餘，她道出也有出差錯的時候。一次她為先生剪髮，不慎在後腦勺剪了個缺口，怎麼修剪也彌補不了。第二天先生上班前，她拿出眉筆在那缺口處來回塗抹著，試圖掩蓋它。然而怎麼看都覺得礙眼，連戴帽子也遮不了醜，先生只有悻悻地趕去上班。她說那次烏龍後，她的信譽受到重創。

回想我在高三那年，由於沉重的學業及準備大學聯考的壓力，在放學後，同學們有時會留在教室內讀書、做功課，或在一起討論問題，偶爾書讀累了，我們便在忙中找點子自娛作樂。一日閒聊間，有一位同學抱怨她的頭髮凌亂需要大整修；當時我不知哪來的勇氣，居然大膽地毛遂自薦幫她修剪。更想不到的是，她毫不遲疑地答應了。

於是我們找來了一把剪刀，在同學們的圍觀之下，我便將她的頭髮一層一層地打薄後，再稍微剪短，完後她攬鏡自照一看，滿意極了！同學們也都稱讚她的新髮型，既顯得清爽、活潑又有生氣。過去她前額的頭髮遮掩了她半張臉，經修剪了瀏海後，面目一新有如換了個人似的。

那是五十多年前的往事了，感謝那位同學毫無保留地允許我在她頭髮上動剪刀。那也是我這輩子唯一的一次為外人剪髮。

兒子的頭髮從小是我剪的，上初中後，我開始送他去理髮店剪髮。當時他顏面薄，不好意思要求髮姐修剪出他想要的髮型，每剪完頭回到家後，他總是嫌東嫌西的，懇求我再作修剪。經過幾次折騰後，我索性再拾起剪刀重作髮媽。

幸而他也一直很捧場，我們早有默契，雖然偶爾難免出點小失誤，他也從未介意。後來連他的同學都要求我幫他們剪髮，但我毫不猶豫地婉拒了，我早已沒有年輕時候那種大無畏的精神替外人剪頭髮，也擔當不起萬一失手而留下不可彌補的遺憾，造成兩相尷尬的局面。