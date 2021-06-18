大概三年前，澳洲 一位荷莉小姐二十七歲因骨癌絕症去世，遺留下一封公開信，在她死後由家人在網路上發表，造成極大轟動，文情並茂的信，感動無數讀者。她真誠地分享她對人生的感悟和留戀，鄭重提醒我們活著是多麼珍貴難得的禮物，我們應該在感激之餘，更仁慈慷慨，多幫助人，知道什麼才是生命裡最重要的。

最近重看到她的信息，它在我的腦海裡盤旋不去，忽然帶給我一個奇怪的思索，假如我在二十七歲那年去世了，我所知道的世界會是怎樣？

若我死於二十七歲，我女兒剛出生不久，小嬰兒沒有母親，難以想像誰可以比我更寶貝她，用更大的愛去保護、照料、教導、扶持她？誰可以比我更全心全意分享她成長過程中的喜怒哀樂、成功失敗。感謝神我沒有死，才能欣慰地看今日的她，仁慈慷慨，獨立自信，樂於助人。

若我二十七歲死亡，兒子便不會出生，這世界便會少了一個我認為最優秀的兒子、孫子、弟弟、姪子、表兄弟及丈夫、父親，我也永遠不會知道，我有一群親愛的姨甥、姨甥女、侄兒和姪女，和他們可愛的孩子們，這將是何等大的遺憾！

若我二十七歲時謝世，「行萬里路周遊四方」的心願，僅止於東到賭城雷諾，南至洛杉磯，西望太平洋，北訪溫哥華而已。現在我年逾七十，世界之大，雖然仍有許多未去的地方，但真想去的地方都已經償了心願。若我二十七歲死亡，我就少看了四十五年的上帝創造的美麗世界，從加州 的山川海河、夏威夷的熱帶風情、新英格蘭 的秋色紅葉、阿拉斯加的冰川雪山、西安的古蹟、三峽的風光……，到遠遊歐洲各地美景、欣賞古老的文物精華、佳餚美食等，都無緣消受，亦屬憾事也。

若我早逝，就少享受了四十多年的音樂，從古典到各種歌曲、音樂劇都是我心靈遊移憩息的樂園。就像今早開著車，看見北加州雨後青綠的山頭、藍天白雲、陽光溫柔，貝多芬的第六田園交響曲充滿空氣中，如此簡單絕對美滿的時刻，使我心靈舒暢、喜樂。

若我二十七歲就離開世界，我無法在五十歲時開始學彈鋼琴、學攝影、學社交舞、學用電腦、學上網、學買股票、加入合唱團；更無法在七十歲時學國畫、學投稿……，覺得有學不完的東西，天天開心，學得不亦樂乎！

感謝上帝，我沒有在二十七歲那年去世，自私地慶幸之餘，更加倍惋惜荷莉小姐在花樣青春年華中凋殘早謝，從此無法經歷多姿多采的高低人生。因此我們在有生命有健康時，真應該珍惜每一天。