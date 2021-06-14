家裡住進三個大學生，屋子裡熱鬧起來。疫情斷續，我們在家學習辦公，面對面社交幾乎停頓。現在打好了疫苗，膽子稍大，又適逢暑假，兒子的同學陸續來訪。

當媽雖然超過二十年，但遇上牛高馬大的人叫阿姨，還是覺得不適應。三個壯漢在樓上樓下、客廳飯廳轉悠，不但拉低了家裡的平均年齡，空氣也被帶動得年輕快活了。

門口地墊擺上黑乎乎、大得驚人的球鞋，還看得出是原來是白色；行李箱在房間裡散開，新潮衛衣和電腦配件攤開一地，幾個小伙每天都有不同造型，但浴室的水龍頭幾天都沒有開過。垃圾桶很快就顯得太小，光他們四個吃頓外賣，包裝盒就塞了半桶。

拿了駕照 但不肯開車的兒子主動拎了車鑰匙帶著他們出門溜達，我還戰戰兢兢擔心他車技的時候，他們已經轉了一圈安全回來。久不動用的卡拉OK機開腔了，他們嗓音年輕但並不雄渾，歌聲嗚哩哇啦殺豬般的嚎叫，興致很高可以嘶吼到下半夜。幾個年輕人躺在沙發地板上，隨意慵懶，聊天玩遊戲，笑聲大得能掀翻天花板，享受他們無知無畏的特權。

他們約著去迪士尼 、吃烤肉、趕暑期作業，從不在意晚上吃什麼、明天天氣如何、要不要搞衛生、如何賺錢——真羨慕他們啊。這些恰好是我們中年人的日常思考。

過了幾天，其中兩位要回中國，開始忙著核酸檢測 、綠碼申請、預約醫生等等一些不得不應付的瑣事；另一位卻照樣兩、三點睡，十二點起，也不見和家人通電話報歸期。仔細八卦，原來他家就在車程半小時外，只是父母離異各自重組，他寧可在我家禮貌拘謹，也不願意面對兩雙父母節奏不同的約束關懷。

又過了幾天，他主動說要回家看看。原來他銀行卡遺失，找遍了床上床下，縫裡縫外，都無疾而終。靠著同學接濟了一段，但終究不是長久之計——他逛商場想買換洗襪子的時候發現沒有錢。

他只好向家長求助，像汽車加油手機充電。我和先生玩笑說，科技進步，兒女們已經不像風箏，飛得高但線還在父母手裡，而是像發射向外太空的飛行器，信號很弱還時斷時續，除非燃料用盡不肯返航。他的行李箱還倔強地擺在我們這，他也不像是回家，倒像是去父母那走個親戚。我們也曾經是愛出門、四海為家的年輕人，但現在白髮上頭皺紋上身，終於理解家是最後的避難之處。不知道這位同學在家中終於得到支援，會不會有同樣的感受。

再過幾天，同學回來了，收拾行李準備提前返校。看來是補給了燃料，口袋充實、底氣足盛，臉上也春風拂面。我們也不追問，只是備好飯菜，充當臨時父母給他送行。

年輕人唯一的出路最終也是像我們一樣，邁向瑣碎的、具體的、無可逃避的中年務實的生活，為錢忙碌為生計奔波，但現在壓力畢竟還沒有撲面而來，就暫且配合他們，享受這曇花一現、沒有一地雞毛的隨興簡單。