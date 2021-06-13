小黑狗名「影子」（Shadow），來我家時小女兒只有六、七歲。那年暑假，趁外子出差不在家，我帶孩子們去看狗。很早就想給孩子找隻小狗做伴，孩子的父親老是有藉口不贊成，只能先斬後奏。

到了仲介人家，只剩下兩隻小黑狗，一隻較大隻的追著小女兒跑，嚇得她躲到車庫不敢出來。我見狀想打退堂鼓，就說爸爸可能不喜歡黑狗，大女兒不明白我的暗示，說她不介意是小黑狗，我只好硬著頭皮要了較小的那隻，回家路上買了狗籠。

該面對的事終於要硬著頭面對。老公出差回來，發覺家裡怎麼多了一隻黑黑的東西，他也不吭聲，悶了一肚子氣，一個月後才接受了這個事實。

家有三個孩子，我又上班，孩子們課餘和小黑狗「影子」玩耍。小黑狗的脾氣很好，不太叫，養牠十一年，叫的次數都數得出。

光陰似箭，大女兒離家念大學去了，隔兩年兒子也去LA念書，家裡突然之間好安靜，小女兒終於熬成了家裡唯一的孩子，獨享父母的關心。影子逐漸適應了少有的吵鬧，每天只有小主人放學回來後才有一點點聲音，而大多數時間她在樓上房間做功課。

孩子們長大離家上大學，畢業後工作，小狗這些年來看著小主人進進出出，總是那麼匆忙，是否也感覺到自己不再那麼重要了？這些年牠陪著孩子們成長，我沒有意識到牠已不年輕，可能會出現毛病。

那一年春節前後，回台探望返台工作的外子突然接到大女兒的電話，說狗狗好像失明了。如同晴天霹靂，怎麼可能？牠還沒那麼老啊？回到灣區 ，趕緊帶影子去看獸醫，醫生丟棉花球，食指趨近眼睛，牠都沒反應，一臉茫然。獸醫要我試試看眼科。

看著小黑狗烏溜溜的大眼睛，一臉茫然，外觀看不出來有什麼毛病，我忍不住痛哭失聲。今日起我如何去照顧一隻失明的狗？今後牠要如何面對黑暗的世界？我感覺整個天好像塌在面前……。

去找獸醫眼科醫生，做不同的檢測 ，只是白花錢，瞎了就是瞎了。內心愧疚，我之後陪伴牠時常常和牠說話，外出購物也帶著牠。好在影子從小奶狗時就來我家，一直住同一間屋子，大概知道客廳、廚房、後門的位置，慢慢行動還可以，我們也會照顧牠。

小狗不忌嘴，以前有腸胃出血，後來好了，我們也沒有特別放在心上。那一天的到來，我們都沒有心理準備，只覺得牠怪怪的，行為反常，身體也異常，不知道牠正痛苦掙扎，並沒有想到死亡這兩個字，畢竟以前也沒有養狗送終的經驗。後來驚覺不對勁，打電話急送醫，抱著影子逐漸失溫的身體，去到獸醫那邊，告知已過世了，也坦言或許我們永遠不會知道真相……。

走出傷痛，後來我們千挑萬選領養了一隻同種的狗，這次雖不是白雪公主的潔白，照片看來也稱清秀，名叫「灰塵」（Dusty）。但無論如何，「影子」陪伴我們的時光永遠存在美好的回憶。