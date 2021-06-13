曾經有個人迷戀上石頭：可畫的石頭。和朋友走山路，別人在前面昂首闊步，看山看水，看天上的白雲，看坡上的野花。這人老拖在後頭，邊走邊低頭看路邊的石頭，忽然看中一塊，急忙撿起放入口袋中。走沒多久，口袋已是沉甸甸，走起路來，舉步維艱。

好友曼莉回過頭來亦莊亦諧地對他說：「你，你，你……，怎說呢？乾脆叫你磊磊吧！」她回說：「可惜不姓磊，磊磊磊，世界上一定找不到第二位。」這人，說穿了就是本人！曾幾何時我有了磊磊的外號、石痴的代言。

其實都怪田原，他畫畫、書法正經八百的事不做，偏偏畫起石頭來，還偏偏選在我家飯廳，偏偏撿了我家石頭。於是我耳濡目染，親眼目睹他開創了畫石這一門旁門左道的藝術。

看他撿回一塊不起眼的石頭，左看右看，正著看倒著看，把石頭轉得暈昏昏的，這才大叫一聲：有了。一下子，石頭就麻雀變鳳凰，高居殿堂，人見人愛了。

我這弟子在一旁觀看，久而久之，潛移默化學到畫石奧祕。等送田原踏上回南京的機艙門，我回來就忙不迭地撿起石頭畫。畫呀畫呀！一個不行、兩個不行，第三個開始略具姿態。繼續努力，熟能生巧，幾個月閉門畫石，終於畫出有頭有臉的石人，可以露相讓朋友觀賞了。朋友看了，說上一兩句讚美的話，讓我信心大增。

我畫大爺，也畫小妞；我畫宅男，也畫熟女；我畫鄉村姑娘，也畫山地女子；我畫大虎大牛，也畫小狗小兔。比起田原畫的大鬍子和尚、詩仙、詩聖、酒鬼，我畫的多是秀氣的女子。照片寄給他，他大吃一驚，「永秀老弟，你青出於藍呀？」多年來他總是稱我老弟，我這老弟青出於藍可沒勝於藍，絕對沒有。

那時我的石人常見諸報章，我曾為每個石男石女配篇小品文。譬如我最愛的茶姑娘，我為她寫了「也可清心」，其文如下：「生於現世，常有茶可飲，何其幸運。一杯熱茶在手，細品慢啜，不但可助思考，促交流，還可安穩情緒，慢下半拍，也可清心。詩人說：一笑平生常在手，不須酒盞送年華。酒，可有可無；茶，卻不可一日無此君。」

加州疫情已近尾聲，身為加州人，似乎看到了曙光。這才有了好心情，回憶過往一段畫石的愉快經驗，現在雖早已封筆，但架上的石人石兔仍常對我擠眉弄眼，提醒我：「別讓我們蒙塵，是我們把你送上石痴的寶座的。」看了他們，我心中感恩，因為太喜歡曼莉給我起的名字「磊磊」了。