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意外連連之旅

蕭愛

旅遊必須早早安排，首先要喬妥休假日期，與同遊夥伴協調好，再一起訂行程、訂機票，有時甚至早在一年前就得訂好，然後照預定行程走個遍。非常幸運地，二十多年的旅遊幾乎都非常順利，沒有意外發生。

但是二○一八的火車之旅卻是意外連連，幸好都能及時補救，破財消災，順利完成旅行。

我們這群朋友來美國多年，全世界都旅遊過，卻從沒有坐過美國的火車。於是那年夏天發起火車之旅，從LA坐到芝加哥，然後在芝加哥參加內陸之旅。

住在東區的十幾個人決定坐Pomona到LA聯合火車站，大家興奮地在火車站拍照留念，小車站也沒啥特別的，左邊右邊都照了，火車還是沒有來。愈來愈覺得不對勁，有人用站內電話打電話去問，不得了，火車在前一站發生致命車禍，一時半刻不會來了，這下慘了。

幸好他們都是有經驗的旅遊者，大家立刻四人一組叫Uber。我們最後一組只有三人，叫的Uber遲了好幾分鐘才來，而且司機不識到火車站的路，還需要我們導航，更絕的是車上司機還帶了一隻狗，司機不時要騰出一隻手安撫不安分的狗狗，單手開高速公路，嚇得我們心驚膽跳。

總算及時趕到火車站，與大家會合上了火車。美國火車是一九七○年代的產物，放在現代，已經十分老舊，一路各站遲點，第一晚還在某站停了一個多鐘頭。

第二天中午在堪薩斯大站停下，我和Lucy率先下車去火車站看新鮮。未料火車竟然準點開走了，於是我們兩人上演了一齣大媽追火車，租了車一路開到芝加哥。幸好芝加哥有友人幫忙，幫忙還了租的車，再把我們送到旅館，趕上第二天的行程。

我們這一趟還有一個心願，探望老伴在芝加哥近郊的大堂弟，他來美國快三十年了，卻從未見過面，於是與他約好，旅遊完畢與他見面，住在他經營的旅館。堂弟很熱心來接我們，但總感覺像有心事的樣子。終於他說出來，堂弟媳最近身體檢查疑似有腸癌，同去友人剛好是有經驗的護士，給他提了不少意見。

整個旅遊完畢，大家分道搭機回家，最後只剩下我們夫妻兩人在候機室等飛機。等等等，已經過了上飛機的時間，才去櫃台問，飛機不知道何時已經飛走了，完全不知道錯在哪。沒有辦法，只好搭第二天的飛機。拖了行李，去機場附近的旅館過了一夜，當然那一夜的費用不便宜，老伴灑脫地說：能用錢解決的事都是小事。

這趟旅行意外連連，然而都能用錢解決，毫髮未傷，回憶起來竟都記得，不像大多數的旅遊，沒有幾年就全忘了！

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