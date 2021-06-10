半世紀之前，讀工程的學生必須要學的一門功課是工程畫，主要是讓學生有三度空間的概念。教授上課時從簡單的一個黑板擦說起，水平方向以X代表，垂直方向以Y代表，深度方向以Z代表，可以畫三個不同的平面圖，這就是三度空間。

其次就是訓練寫字，圖紙上中文要寫成四四方方的字體，英文字全部用大寫字母 。工程圖不求快而要清楚明白，讓每個人都認識圖紙上的說明。先用鉛筆打稿子，再用含墨水的鴨嘴筆作為完稿，非常費時費功。

直到一九八○年初，所有公司都必須有一個小組專門負責繪圖工作，而工程師只負責畫草稿，然後交給這個小組去完成正式的工程圖。

一九八五年，我從芝加哥搬來洛杉磯 ，任職一家製造空軍使用的小砲彈軍火公司。半年後公司買了幾套電腦繪圖軟件，要求所有的工程師接受在職訓練，僅上了半天的課程，就讓各人去自我摸索，教師在旁可以解答問題。

當時我四十多歲，對於電腦只知道文書處理很方便，對畫圖卻是一竅不通。我心想用鉛筆、直尺、圓規及角度器，在紙上畫出，馬上就可以看到圖樣，不是很簡單嗎？為什麼還要在電腦螢幕上去畫，然後送到印表機上將圖樣印出來，有點多此一舉的感覺。

跌跌撞撞好幾天，硬著頭皮請教老師之後才慢慢進入情況，終於感覺到電腦奇妙之極。例如要畫一個四十個牙齒的齒輪，只要畫出一個牙齒，再按複製及貼上幾個按鈕後，其他三十九個牙齒在半秒鐘就能出現在設計圖上，而且絕對絲毫不差。省掉先畫草稿再找繪圖員才能正式完稿，公司可以完全省掉這個繪圖小組。每一位工程師自己在腦子裡先有一個想法後在電腦上繪圖，方便太多了。

幾位高齡老美工程師苦著一張臉，實在搞不懂如何在電腦上畫圓、直線、虛線等等，幾個月之後乾脆申請提前退休 了事。這是所謂長江後浪推前浪，時代進步的巨輪誰也沒法阻擋。

不多久，工作母機加上電腦控制、稱CNC（Computer Numerical Control）機器出場亮相，不論是重工業機械工廠還是輕工業成衣工廠等製造產業，操作員不必自己動手操作機器，只要工程師將加工步驟送進控制箱，操作員就能輕鬆在側，只須注意成品是否順利出產，產品尺寸是否合格等等，輕鬆多了。

二○○○年退休時，電腦繪圖進步到可以畫出立體圖、零件組合圖、產品透視圖等，我認為這些圖樣只是很好的參考圖，吸引外行人而已。對於機械及建築等工程師行業，從無中生有設計產品，主要還是要依靠X、Y、Z這三個方向的基本圖樣為主，又回到當初學習工程畫的三度空間理念。我做一輩子工程師，設計不計其數的零件，產品隨時間過去有如過眼雲煙，這個繪圖技術算是我的求生工具。

至於利用電腦繪圖的知識，將自己退休房屋的水平、垂直、深度三個方向的尺寸在電腦上設計好，交給結構工程師計算所需的材料，送交市政府審核，待房子完工遷入定居，算是送給自己及老伴的一個禮物，也不枉費這幾十年工程師生涯。