「恩媽」是上海話的母親，打從小我們就一直這樣叫母親。

我幼年時迷戀武俠小說 ，常常熬夜讀書，颱風停電，用手電筒躲在被窩裡讀。後來看電視追劇，一天看十幾小時的連續劇，看到頭昏眼花，不舒服了才願意上床睡覺，讓眼睛休息。後來打電腦、滑手機 玩遊戲，恩媽看到了總是拉著我的手說：「走，我們到外面走走，不要老待在家裡，老盯著電視看，把眼睛看向遠方，遠處的山，綠色的樹。」

前幾年我回台灣 時，我與姊妹相約一大早出門逛街採購聚餐，直到晚上，我直接穿了新買的衣服回家，家中沒有一人注意到，只有恩媽說：「你早上出門不是穿這身衣服。」還有一回，恩媽說：「秋英，你的臉不對喔！有點腫。」「是的！我牙疼。」恩媽總是對我們言行舉止觀察入微，然後適時予以糾正。

只要我們有什麼小動作，絕對逃不過恩媽的法眼。我們有五個兄弟姊妹，小時候物資缺乏，家中如有些糖果餅乾零食，恩媽總是限量分配後藏起來，而我們總會找到偷吃，也一定被恩媽發現，家中只要有任何變動，恩媽一定會察覺到。

家中地面上有一點小紙屑，我們每個人走來走去都不會注意到，也只有恩媽一眼就可以看到，叫我們去撿起來清亁淨。

爸爸做家事，洗碗筷、衣服、洗菜，恩媽也常一眼就指出洗不乾淨之處。爸爸老是找老花眼鏡，找不到東西，恩媽總是很迅速地滿足他的需要。

看到身邊的人個個都有眼睛的問題，父親、大姊都動了白內障手術，老公也被診斷有白內障，而我如果不戴眼鏡，面對面我看不到對方的五官表情，無法察言觀色，無法與人對話。我這才注意到八十九歲的恩媽一生從未配戴過眼鏡，也從未動過手術。

原來恩媽總是這麼珍惜照顧自己的身體，不任意放縱，出門隨身一定帶傘，出太陽遮陽，下雨天遮雨，不遮雨又不遮陽時當拐扙和防身，原來母親是用傘來保護眼睛。恩媽還有一些小偏方：眼睛不舒服、有異物進入時，立刻用溫開水加少許鹽洗眼睛，常吃胡蘿蔔和枸杞。恩媽也常買魚肝油丸，我們都怕魚腥味拒吃。

恩媽整天操持家務忙碌不息，有空閒坐下來休息時，閉目養神，讓眼睛充分休息。她總選擇陽光不是太強的清晨與黃昏去公園散步，認為把自己照顧好就是對大家最大的貢獻。恩媽常說：「留得青山在不怕沒柴燒。」「眼睛是靈魂之窗。」

恩媽充滿愛的眼睛，永遠是那麼明亮，洞澈一切，隨時隨地守護著我們。恩媽您是我學習的典範。