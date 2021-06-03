大嫂嫁到我們家的那年我念國三，懵懂無知的我，滿腦子只想著高中入學考試，不懂愛情與婚姻，更是要到很多年以後才知道，要嫁到我們這個大家庭來需要很大的勇氣。

從小在一個傳統的大家庭中長大，爸爸媽媽和我們還有阿嬤，是和樂融融的三代同堂。雖然那時我們四個姊弟都還在念國中、高中，大我十四歲的哥哥已在一個高工就職了。

那時三十出頭的大哥還沒有結婚對象，爸媽都很著急。有一天媽媽欣喜萬分地從外面回來，一直跟爸爸說「很中意」，原來是媒人介紹了一個同鎮人家的小女兒，跟哥哥差不多年紀，說是個性特好，在她母親的早餐店幫忙賣早點。那天媒人特地帶媽媽去那早餐店，說是去吃早餐，其實是趁喝豆漿之際偷偷看那女孩。

記得那整個下午媽媽都非常興奮，彷彿是尋到了一件珍貴的寶物。

那天晚上吃飯時，聽到爸媽跟哥哥說：「這個周末一定要請那女孩去喝咖啡 」之類的話語。後來我猜他們是真的有去「喝咖啡」吧！因為過了不久，爸媽就興奮忙碌地幫哥哥準備婚事了。

婚後，大嫂很自然地成了我們這個大家庭的一分子。大嫂不多話，但臉上總是帶著笑容。大嫂做了一手好菜，連最難有變化的便當也都天天有驚喜，讓我們滿心期待。爸爸那時開的建材行，也因為有大嫂的協助，變得更有條理起來。

大嫂從來不說出對我們的關心，卻總在我們需要幫助時適時伸出援手。高中那三年，我愛上了畫畫，周末都跑去畫室畫圖。

後來我大學落榜，全家人對向來求學順利的我不知道該說什麼，只有大嫂默默地拿了兩千塊報名費給我說：「再去考呀！不是還有三專嗎？」就這樣，我考上了當年的國立藝專美術科。

仔細想來，之後我的工作以至後來出國，都是因為那一念之間的轉機。如果不是大嫂的鼓勵，我也許會執著於重考之路；如果不是大嫂的輕輕一點，我也許永遠不會了解條條大路通羅馬的道理。

後來我結了婚在紐約 定居下來，為人媳、為人母後，我才體會到大嫂是多麼不簡單。想到她當年竟能面面俱到地照管全家，我覺得汗顏，更覺得不可思議。

生命的進程演變是很難預料的，正當大哥大 嫂開始享受頤孫之樂時，大哥突然生病遽逝。我匆匆返家送葬，整個送別過程中，我如在夢中，唯一提醒我那不是夢的，是那流淚不止的大嫂。

返美之前我握著大嫂的手，千言萬語不知從何說起，倒是大嫂像是看透了我的心思，語意堅定地對我說：「你放心，我會好好走下去的。」

就這樣，五年過去了，大嫂一步一腳印真的好好走了過來。有著一雙好子女和一群好姊妹的陪伴，大嫂敞開心懷嘗試新事物，不管是慈善活動、花道茶道、健行爬山，樣樣不拒。剛過六十八歲大壽的她，把生活過得越來越精采自在。瀏覽著她前陣子和朋友去溯溪的相片，我忍不住要說：大嫂，您真是我的偶像！