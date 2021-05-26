上完網課後，我匆匆地開著車趕到學校。五月第一個星期是謝師周（Teacher Appreciation Week)，幾天前收到校長的電郵，呼籲所有教師在周五放學後到學校會面，並領取學區 及學校當局贈送的禮品 。到達學校停車場時，已有其他先到的同事，我們的車列隊慢慢朝向擺滿禮物的桌子。除學校領導班子外，還有充當義工的辦公室職員、學校保安人員及部分教師。他們笑臉相迎，來到車窗前，遞上預先準備好的禮品包，外加一瓶飲料及一份熱騰騰的炸玉米餅。看著他們興高采烈、熱情澎湃地服務，我有一份說不出的感受。

說起來，我在這教育圈子的日子也不算短。一九七四年我獲得南越教育部學政署頒發教師執照而正式入行，教過私立華校、也教過公立越校。後來去了難民營，又站在講台前充當英語助教。來美後，一直在一所公立高中教微積分。南越淪陷前教師節是九月二十八日孔子誕辰，淪陷後的共產教師節是十一月二十日。美國 沒有所謂教師節，卻有五月整整一個星期的謝師周。制度文化不同，慶祝的方式也不一樣。

在越南 ，由於深受儒家思想影響，尊卑階級分得非常清楚。也許大多民眾文化水準尚有限，有兩種職業因而獲得敬重：醫師和教師。上課時學生得向教師敬禮，教師的話有時比父母還管用。越南人把教師喻為「園丁」或「船夫」，以表揚「樹人」或「過渡」之功勞。越南人有「一字也是師」的文化傳統，當了大學教授見到教過自己的小學老師時仍畢恭畢敬稱聲「老師」。

我初在美國教書時，非常不適應這西方文化傳統。大多教師只把教書當成一種職業，就像是商場售貨員賣貨品一樣，他們大多只執行基本應有的任務，放學後就把一切拋諸腦後。教師工會更是盯得緊，例如最近學校當局要求教師多開一次家長會議及在三星期內提交系共同科目教案而杯葛吵翻天。多年前，我提供讀完第二級微積分的學生多元微積分課，因我義務沒領取薪水，工會反對，多次向校長反映，終於在我教了八年後，學校關閉了這堂課。

學生對教師的態度也使我大開眼界。我的一個白人學生成了我同系同事，開學第一天見到我，居然直呼我的名字，在越南，這可是極不禮貌的行徑，我雖不習慣，但入鄉隨俗，我也只能欣然接受。我們的學區新監督上任後不久，就把還在學區裡當校長、他高中時的老師羅致到學區當他的副手助理監督。監督認為自己老師，知己知彼容易相處。老師則認為升了職，薪水多了、權力大了，哪裡都是工作，何樂而不為？在越南，也許學生不敢冒昧這樣提拔、老師更不會屈就答應。

要一位校長或副校長笑著把禮物捧到教師的車前，在越南無異是天方夜譚。家訪是越南教師必做的環節，在美國恐會演變成性騷擾的行徑。我想不同的文化背景應以不同的角度衡量，不可一言以蔽之，片面武斷下結論。