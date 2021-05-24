圖╱ 蘇萍

居家防疫 網上看世界，一張小圖片讓我的眼睛一亮。夜幕下，一個美麗的身影抓住我的心，那披肩的黑髮、束腰的半長大衣和西裝裙，簡直就像我的兒媳。一個強烈的願望湧上心頭：畫一幅漂亮油畫送給她。她對我很好，當初是她給我買全套繪畫工具，鼓勵我畫畫，我一直想回報她。

這一設想得到老伴的支持，我問兒子是否可以，他笑著囑咐我：「媽，人臉一定要畫模糊呦。」還是兒知道老媽的水平，臉是肯定畫不像的。我說：「兒放心，畫背影，不露面，還讓你倆各撐一把傘。所以連頭型都不會走樣。」

我買回畫板，先用鉛筆畫出草圖，信心隨之增強。拿起畫筆才感到，好的開端不意味成功的一半，僅只是真正挑戰自我的開始，畢竟不是畫家，而是在家畫。思來想去，把一對幸福的年輕人置身於燈火闌珊的小街中心。透光的玻璃幕牆、燈光變換的廣告牌和一面牆的大彩色燈箱，以及隨處可見路燈和壁燈照亮夜空，還有大雨剛過的小街積水未退盡，五彩繽紛的光和倒影照亮他們的背影和面前的路。慶幸我的顏料箱裡有一瓶金色顏料，讓路燈和壁燈發出了金光。

一個月來，每天一兩小時站在畫板前愉快地揮動畫筆，勇敢地畫，果斷地改，丙烯顏料可覆蓋的特質給了我最大的勇氣和幫助。雖然繪畫水平很難在短期內提高，但設想的畫面已然呈現在畫板時，總有一點超越自己的快感在心頭，也希望孩子們真心喜歡。兒子來看過後說：「可以。」我理解他不想打擊老媽的自尊心。然後他指著畫面上的窗框說：「畫面過於清晰。」傍晚我到小街走一圈後有了感覺，我調好中間色，把邊界線加粗，使其模糊，同時也對整個畫面做了全面修改。

當再沒什麼招數能使畫面變得更好時，我對兒子說，想給兒媳和兩個孫娃一個驚喜，再聽聽他們的意見。於是全家人聚餐時，我幾分激動地把畫展 現給大家，結果沒看到驚喜，兒媳只是微笑。可以理解，因為她一貫端莊、穩重、話不多。兩個小孫娃也只是雀躍著看著畫笑，我問他們，畫上的兩個人是誰？九歲的小孫子大聲說：「是爸爸和媽媽！」我問孫娃們是否爸爸先告訴了他們，十二歲的大孫子點頭笑，小孫子急得眼圈發紅眼淚都流出來了，理直氣壯地說：「不對！是我先說畫上是爸爸和媽媽的，是我先認出媽媽的皮靴子啦！」那認真的樣子可愛至極。

看來，兒子先做了全家的思想工作，統一口徑要評價奶奶的畫好，我也就領情吧！於是對大家說：「今天拿來的是徵求意見稿，如果沒意見，我就拿回去噴保護漆啦。」之後數日我多次反覆審視畫作，左看右看，改改這，畫畫那，成敗各半，最終收手，噴上漆。

又一次的全家聚餐完成交接畫作。兒子和兒媳都說畫得好。他們點了幾樣好菜，兩個可愛的小孫娃用冰水與我們交杯，服務員還為我們拍全家福。回家的路上，明媚的月光提醒我應該在畫面上加畫一輪明月。清風拂面，芬芳的梅花瓣在空中飛舞著飄落，像曾經擁有的所有美好和溫馨的往事，轉瞬間成為過去，卻又永遠定格在我的心中。